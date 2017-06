2017-06-06 21:00:00.0

Eishockey-Landesliga Neuer Name, anderes Logo

Der ehemalige Verein VfE Ulm/Neu-Ulm heißt jetzt Devils Ulm/Neu-Ulm.

Die Verantwortlichen der Ulm/Neu-Ulmer Eishockeyspieler haben den ersten Teil der Sommerpause genutzt, um Verein und Team ein neues, moderneres Gesicht zu verpassen. Das beginnt mit dem neuen Vereinsnamen. Aus VfE Ulm/Neu-Ulm beziehungsweise Donau Devils wird Devils Ulm/Neu-Ulm und dazu gibt es ein neues Logo. Allein damit soll die positive Entwicklung des hiesigen Eishockeys unterstrichen werden. Neben dem Aufstieg in die Landesliga vor zwei Jahren feierten die Devils in der vergangenen Saison den Sieg im BEV-Pokal. „Wir wollen in Ulm wieder zur Marke werden“, so der Sportliche Leiter Manfred Jorde.

Zum Saisonstart soll dann die erste Merchandising-Kollektion der Devils präsentiert werden. Dazu wird es neue Vermarktungs- und Sponsorenstrukturen sowie einen neuen Online-Auftritt geben. „In den letzten Jahren brachten wir so einiges ins Rollen“, sagt der zweite Vorsitzende Georg Meißner, der sich bei den Städten und dem Eishallen-Betreiber Donaubad GmbH für die gute Zusammenarbeit bedankt. „Mit dem Vermarktungsrecht der Eissporthalle öffnen sich ganz neue Türen und die daraus resultierenden Möglichkeiten sind für das weitere Streben der Devils unumgänglich.“

Devils-Stürmer und Publikumsliebling Salvatore Marino fügt an: „In den letzten drei bis vier Jahren hat sich hier in Ulm/Neu-Ulm vieles zum Positiven verändert. Jegliche Strukturen sind ständig professioneller geworden und jetzt ist einfach der perfekte Zeitpunkt, um einen weiteren wichtigen Schritt zu gehen.“ Konzipiert wurde das neue Markenbild der Devils unter der Führung von Patrick Meißner, im Verein Spieler, Nachwuchstrainer und Marketingleiter.