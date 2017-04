2017-04-14 21:00:00.0

Bezirksliga Oben gegen unten – Buch gegen Holzheim

Der Spitzenreiter empfängt das Schlusslicht. Warum Trainer Harald Haug vor der Partie nachdenklich ist.

In der Fußball-Bezirksliga kommt es am Ostersamstag (15.30 Uhr) zum Duell der krassen Gegensätze: Klassenprimus TSV Buch empfängt dann Schlusslicht TSV Holzheim.

Entsprechend klar sind vor dem Anpfiff die Rollen verteilt. Das weiß natürlich auch Buchs Trainer Harry Haug. Er spricht von einem Spiel, in dem seine Mannschaft aufgrund der Ausgangsposition wenig gewinnen kann. „Auch die Holzheimer muss man erst einmal knacken. Unterschätzen darf man in der Liga auf jeden Fall keinen Verein“, erklärt er trotzdem. Angesichts der acht Punkte Vorsprung auf Verfolger SSV Ulm 1846 II macht sich der ehemalige Landesliga-Kicker aber keine Sorgen. Außerdem gibt er zu bedenken: „Meine Mannschaft hat einen super Charakter und gibt immer alles für einen Sieg. Wir haben bis jetzt 18 von 22 Spielen gewonnen und dabei nur 16 Gegentreffer bekommen. Das ist ganz bestimmt nicht schlecht.“

Diese Zwischenbilanz stimmt ihn auch etwas nachdenklich. Er spricht von einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ in der Liga und registriert zudem erschrocken die Resultate der Konkurrenz. „Da wird es für uns schwer, nur Dritter zu werden. Man könnte meinen, dass die anderen gar nicht wollen“, sagt Haug mit der ihm eigenen Portion Humor.

Es sind zwar noch acht Partien zu absolvieren und Haug nimmt daher auch keine Glückwünsche entgegen, trotzdem müssten die Rivalen noch dreimal öfter gewinnen als die Bucher. Ein derartiger Hänger der Rothtaler wäre schon höchst kurios. Und wieder liegt Haugs Stirn in Sorgenfalten: Unabhängig von der Spielklasse wird sein dann neuntes Jahr beim TSV sehr schwierig werden. John Schewetzky (Haug: „Der trifft gerade, wie er es braucht“) wird Spielertrainer in Kettershausen. Markus Bolkart wird sich wohl dem FV Illertissen anschließen, zumindest war das Talent dort im Probetraining. „Da verlieren wir schon enorm an Qualität. Das müssen wir erst einmal kompensieren.“

Der FV Senden wittert noch einmal Morgenluft und muss beim FC Blaubeuren seinen Aufwärtstrend unterstreichen, bevor es zu Endspielen gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf kommt. Eine wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt hat der FC Burlafingen beim FC Neenstetten zu absolvieren. Tiefenbach empfängt die SSG Ulm 99 und ist Außenseiter. Türkspor Neu-Ulm muss sich gegen den SV Lonsee für die Pleite beim FV Senden rehabilitieren.