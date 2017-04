2017-04-11 07:00:00.0

Kreisliga-Topspiel Obenhausen etwas gefährlicher

Der SV Oberroth verliert daheim, was für ihn Konsequenzen hat.

Für den SV Oberroth scheint der Traum vom Titel in der Fußball-Kreisliga A Iller ausgeträumt. Er verlor daheim das Derby gegen den TSV Obenhausen etwas unglücklich 0:1. Damit hat Oberroth als Tabellendritter fünf Zähler Rückstand auf die beiden Führenden. Obenhausen hingegen hat durch den Erfolg die Tabellenspitze vom SV Beuren übernommen.

Die Partie hatte den Zusatz Spitzenspiel nicht verdient. Oberroth fand zunächst fast keinen Zugriff auf die ballgewandten TSV’ler. Zu echten Chancen reichte es diesen jedoch nicht. Dafür musste eine Standardsituation herhalten: Klaus Jehle zirkelte einen Freistoß an die Außenkante des Lattenkreuzes (9.). Mitte des ersten Durchgangs machte der SVO die Partie enger. Nun gab es nur noch Langholzfußball. Kurz vor der Pause ergab sich nach einer Ecke noch eine Chance für Obenhausens Spieltrainer Uli Klar, doch dessen Kopfball landete in den Armen von Keeper Daniel Langner (43.).

ANZEIGE

Die Zuschauer, die dann auf ein besseres Spiel hofften, wurden enttäuscht. Es gab auf beiden Seiten fast nur Stückwerk. Erst Marco Matejka weckte mit seinem gefährlichen Distanzschuss das Publikum aus dem drohenden Tiefschlaf (71.). Daniel Morath sorgte per Freistoß für die erste gute Aktion der Gastgeber (77.). Eine Minute später läutete Schiedsrichter Hüseyin Bal mit seinem Elfmeterpfiff – Michael Morath hatte Dominik Larisch im Strafraum festgehalten – eine hektische Schlussphase ein. Klaus Jehle verwandelte den Strafstoß sicher. Nun war Feuer im Spiel, der SVO drängte auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit forderte er heftig Elfmeter, als Marcel Zender im Sechzehner zu Fall kam. Letztlich wäre ein Remis gerecht gewesen. So sah es auch SVO-Trainer Roland Jegg: „Wir haben ein klasse Spiel hingelegt und mindestens einen Punkt verdient gehabt.“ Sein Gegenüber Uli Klar meinte: „Es war ganz sicher kein gutes Spiel, aber letztlich bin ich über den Sieg sehr froh“.