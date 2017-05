2017-05-28 23:30:00.0

Kreisliga-Topspiel Offenhauser in Tor- und Jubellaune

Nach Rekordsieg ist dem SVO der Titel und der Aufstieg sicher.

Am vorletzten Spieltag bejubelte der SV Offenhausen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B Donau. Wie er das tat, war klasse: Er fegte das Team von PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm mit 20:2 vom Platz.

Los ging der Torreigen in der 6. Minute mit dem 1:0 durch Milton Tembo. Danach passierte fast im Minutentakt Aufregendes. Swen Schmeer legte das 2:0 nach (8.), dann traf Gouveia zum 1:2 (11.). Der kurzfristige Anschluss stellte sich aber nur als Strohfeuer heraus. Insgesamt wirkten die Gäste total überfordert und bisweilen lustlos. Die Heimelf erkannte schnell, dass die rechte Abwehrseite der Ulmer deren Achillesferse war und griffen meist dort an – mit Erfolg. Kamil Olszar besorgte das 3:0 (14.). Eine Minute zuvor hatte Schmeer noch einen Foulelfmeter neben das Tor gesetzt. Tembo machte das 4:1 (21.), Direnc Ersalan ließ das 5:1 folgen (25.). Erneut Tembo war fürs 6:1 verantwortlich (28.). Nachdem Jens Watzl bisher nur Latte (20.) und Pfosten (34.) getroffen hatte, durfte auch er sich mit dem 7:1 in die Torschützenliste eintragen (39.). Das 8:1 und 9:1 gingen wiederum aufs Konto von Tembo (40., 41.). Olszar (44.) und Watzl (45.+1) sorgten für den 11:1-Halbzeitstand.

ANZEIGE

Wer dachte, der SVO würde das Ergebnis dann nur verwalten, sah sich getäuscht. Schmeer nickte zum 12:1 ein (50.). Das Torefestival ging weiter. Watzl gelang ein lupenreiner Hattrick zum 15:1 (54., 58., 61.), wobei das 14:1 einem Foulelfmeter entsprang. Olsazar schlenzte die Kugel zum 16:1 ins Netz (64.). Die Potugiesen verkürzten durch Truta auf 2:16 (69.). Eine Minute später stellte Watzl den alten Abstand wieder her. Am Ende trafen noch Schmeer zum 18:2 (76.), Marcus Bosch zum 19:2 (78.) und den Schlusspunkt setzte Watzl zum 20:2 (82.). Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Stefan Prim aus Sontheim gab es bei den Offenhausern kein Halten mehr. Der Jubel über den Titel war grenzenlos.