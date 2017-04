2017-04-02 19:00:00.0

Regionalliga Bayern Primus muss sich mächtig strecken

FV Illertissen trotzt souveränem Spitzenreiter Unterhaching ein Unentschieden ab. Nach Rückschlägen zu Beginn beider Halbzeiten haben die Gastgeber am Ende Glück. Von Hermann Schiller

Fußballherz, was willst du mehr? In einem mitreißenden Spiel trotzte der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen dem souveränen Tabellenführer Unterhaching trotz zweimaligen Rückstands ein 3:3 (2:1) ab.

Aufgrund mehrerer klarer Chancen für die Gäste nach der Pause war das Remis für den FVI etwas glücklich, aber nicht unverdient. In der ersten Spielhälfte war Illertissen mindestens ebenbürtig, führte bei Halbzeit 2:1. Nur zu Beginn hatte der FVI Probleme, ins Spiel zu kommen. Da ging der designierte Meister aus Unterhaching auch in Führung. Torjäger Stephan Haintraf in der 8. Minute. Die Illertisser, die nach fünf Spielen wieder einmal einen Treffer kassierten, steckten den Rückschlag weg und in der 20. Minute stand es in der technisch anspruchsvollen Partie durch Fabian Rupps Tor 1:1. In der 26. Minute wäre dem Illertisser Abwehrstrategen fast noch ein Treffer gelungen, doch er kam ein wenig zu spät. Dafür schaffte Youngster Alexander Nollenberger die 2:1 Führung der immer besser spielenden Illertaller (29.). Er nutzte ein Missverständnis in der Gästeabwehr. Kurz vor der Pause Halbzeit hatte der FVI Glück, denn ein Weitschuss von Dominik Stahl klatschte an die Latte.

Eine Minute nach der Pause mussten die Illertisser einen erneuten Rückschlag verdauen. Schiedsrichter Jonas Schieder (Weiden) sah bei einer Attacke von Manuel Strahler an Kapitän Ulrich Taffertshofer ein Foul und Stephan Hain verwandelte den Strafstoß zum 2:2. Nun zeigten die Hachinger, warum sie so souverän an der Tabellenspitze liegen. Sie wirbelten und erspielten sich mehrere Hochkaräter. Maximilian Nicu scheiterte allein vor dem toll reagierenden Torhüter Janik Schilder (53.) ebenso wie Sascha Bigalke (57.). Thomas Steinherr (64.) und Stephan Hain (65.) vergaben ebenfalls. So war das 3:2 der Gäste (70.), erneut durch Torjäger Hain, absolut verdient. Doch die Illertisser blieben mutig. Dass sie noch den Ausgleich schafften, verdankten sie allerdings einem Eigentor von Dominik Stahl kurz vor Schluss (87.).

FV Illertissen: Schilder – Allgaier, Rupp, Strahler, Enderle – Jann (66. Mozler), Nebel, Kling, Hahn (84. Akaydin), Schaller – Nollenberger (58. Krug).

