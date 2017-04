2017-04-20 23:00:00.0

Regionalliga Südwest Sehnsucht nach den Torjägern

Die Spatzen fahren ziemlich sicher ohne Braig und Rathgeber nach Koblenz. Von Stefan Kümmritz

Der Knoten muss doch wieder platzen! In den vergangenen neun Spielen feierten die Spatzen nur einen Sieg, in den vergangenen fünf Partien gab es gar keinen Dreier mehr. Langsam aber sicher fiel der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest von Rang sechs auf Platz neun zurück und nach Einschätzung von Trainer Stephan Baierl ist der Klassenerhalt noch nicht ganz sicher. Zumindest ein Erfolg sollte noch her. Ob dieser am Sonntag (14 Uhr) bei TuS Koblenz gelingt, scheint aufgrund der momentanen Situation höchst fraglich.

Mitaufsteiger Koblenz hat sich im Gegensatz zu den Spatzen in der Rückrunde zu einem Topteam entwickelt. Mit neun gewonnenen Spielen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen sind die Rheinländer hinter Spitzenreiter Waldhof Mannheim das zweitbeste Team in der Rückserie. In den vergangenen Wochen feierte TuS Koblenz vier Siege in Folge. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Petrik Sander beim KSV Hessen Kassel mit 2:1, gegen den die Ulmer zuvor zu Hause mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatten. Klar, dass die Koblenzer auf der Erfolgswelle weiter schwimmen wollen.

Das Hauptproblem bei den Ulmern derzeit ist: Wer soll die Tore schießen? In den vergangenen fünf Begegnungen kamen die Spatzen zu ganzen zwei Treffern. Bei so einer mageren Ausbeute muss man sich nicht wundern, wenn es keine Siege gibt. Die beiden Torjäger David Braig und Thomas Rathgeber sind schon länger verletzt und werden ziemlich sicher auch am Sonntag nicht mitwirken können. Sie sind noch nicht richtig fit und Stephan Baierl will kein Risiko eingehen. Also haben vor allem Stürmer Janik Michel und Außenbahnspieler Marco Koch, sofern er ran darf, sowie der offensive Mittelfeldspieler „Richie“ Halili, die bisher vornehmlich im zweiten Glied standen, die Möglichkeit, endlich ihre Chance zu nutzen. Bisher haben sie das nicht getan, auch wenn sie die Möglichkeit dazu hatten. Wenn sie sich für eine Zukunft beim SSV 46 Fußball aufdrängen wollen, müssen sie jetzt ihre Qualitäten zeigen. Michel hat bisher in dieser Saison bei 28 Einsätzen vier Tore erzielt, Halili bei 15 Einsätzen eins und Koch bei fünf Kurzeinsätzen noch keins. Aber auch die Torgefahr aus dem Mittelfeld lässt teilweise zu wünschen übrig. Haben es Luca Graciotti zumindest schon auf sechs und Vinko Sapina auf fünf Tore gebracht, so nehmen sich die zwei Treffer von Christian Sauter und das eine Tor von Alper Bagceci recht bescheiden aus. Wenn man aber keine Tore schießt, kann man auch nicht gewinnen.

Das SSV-Team wird gegenüber dem letzten Mal wieder stark verändert auflaufen. Das fängt im Tor schon an. Holger Betz wird wegen einer Familienfeier fehlen, für ihn steht Mustafa Özhitay zwischen den Pfosten. Wieder dabei sind Tim Göhlert, Christian Sauter, Alper Bagceci und Olcay Kücük. Felix Gondorf ist wie Johannes Reichert für drei Spiele gesperrt, Felix Nierichlo darf wegen seiner fünften Gelben Karte nicht ran. „Wenn die Ergebnisse wie jetzt nicht stimmen, muss man etwas ändern“, sagt Stephan Baierl. „Die Aufstellung oder die taktische Ausrichtung.“

Bezüglich der Aufstellung überlegt der Trainer, eventuell mit zwei Spitzen spielen zu lassen. Die Frage ist, wer dann neben Janik Michel stürmen soll, denn Halili und Koch sind eher Mittelfeld- beziehungsweise Außenbahnspieler. Eines ist für Baierl klar: „Wir schießen zu wenig Tore. Wenn das Problem nicht individuell zu lösen ist, müssen wir es als Kollektiv lösen. Wir müssen mutiger spielen und mehr Druck auf den Gegner ausüben. Die Mannschaft braucht mal wieder ein Erfolgserlebnis. Aber Koblenz spielt hart und hat einen Lauf.“