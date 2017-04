2017-04-06 20:00:00.0

Regionalliga Bayern Selbstbewusst gegen die Unberechenbaren

Illertissens Gegner Ingolstadt II durchlebt abwechselnd Hochs und Tiefs. Warum das Team von Trainer Aracic mit dem FC noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Von Hermann Schiller

Mit einem Gegner der Marke unberechenbar hat es der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Samstag um 14 Uhr zu tun. In Ingolstadt bei der dortigen Bundesligareserve wartet auf die Illertisser ein Gegner, der zuletzt immer wieder einmal ein Tief und einmal ein Hoch durchlebte.

Ein solches hat der samstägliche Illertisser Gegner am vergangenen Wochenende wieder einmal gezeigt. Der FC Ingolstadt 04 II gewann beim Zweitliga-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg fast sensationell deutlich mit 6:0. Davor hatten die Ingolstädter drei Mal hintereinander zu null verloren – dies nach einem 1:0 Sieg beim FC Bayern München II. Der frischgebackene Fußball-Lehrer und Trainer Stefan Leitl durchlebte also immer wieder ein Wechselbad der Gefühle. Das kann auch dem jugendlichen Alter seines Kaders zuzuschreiben sein, der einen Altersdurchschnitt von 21,5 Jahren hat. Vielleicht tut da dem Team die Erfahrung des 30-jährigen Profis Tobias Levels, der kürzlich in die zweite Mannschaft „strafversetzt“ wurde, gut.

Tatsache ist bei allem, dass die Ingolstädter durchaus noch in Abstiegsgefahr schweben, auch wenn der Vorsprung auf einen Relegationsplatz schon fünf Punkte beträgt. Die Ingolstädter werden nach dem überraschenden Sieg in Nürnberg auf alle Fälle nachlegen wollen, um sich Luft nach unten zu verschaffen.

Nachlegen wollen aber auch die Illertisser, die nach dem dramatischen und abwechslungsreichen 3:3 zuletzt im Spitzenspiel gegen Spitzenreiter Unterhaching ihre Serie ausbauen wollen. Seit sechs Spielen sind sie ungeschlagen und haben darüber hinaus mit dem Gegner noch ein Hühnchen zu rupfen. Der watschte sie schließlich im Vorrundenspiel mit 5:2 ab. „Das sind bei unserem Gegner ganz komische Ergebnisse“, sagt FVI-Trainer Ilija Aracic vor der Partie. „Vor allem der Kantersieg zuletzt in Nürnberg ließ schon aufhorchen. Dadurch wird unser Gegner selbstbewusst sein, was wir aber auch sind. Wenn meine Mannschaft bleibt wie zuletzt und gut vorbereitet ist, dann sehe ich dort durchaus eine Chance zu punkten.“

Was das Illertisser Personal betrifft, so wird Maximilian Löw nach wie vor wegen einer Magen-Darm- Erkrankung ausfallen, Benedikt Krug ist gelbgesperrt. Dafür hat Daniel Lang diese Woche wieder trainiert, für den Sprung in den Kader wird es aber zu früh sein.