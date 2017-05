2017-05-14 23:30:00.0

Bezirksliga-Topspiel Sendener in Schusslaune

Nach dem hohen Sieg gegen den TSV Holzheim ist der FVS nicht mehr auf einem Abstiegsrang. Was sich bei dem Team nach der Winterpause geändert hat. Von Michael Schuster

Der FV Senden befindet sich, nachdem der Klassenerhalt lange Zeit unerreichbar schien, auch nach dem sonntäglichen Spiel gegen den TSV Holzheim voll auf Kurs. Er fegte das Schlusslicht mit 7:0 vom Platz. Während es für Holzheim keine Rettung mehr gibt, gelang den Sendenern der Sprung aus der Abstiegszone der Fußball-Bezirksliga.

Allerdings sah es zunächst nicht nach einer so klaren Angelegenheit aus. Holzheim wehrte sich nach Kräften. Die Gastgeber schienen davon überrascht und hatten in der 16. Minute sogar Glück, dass Dennis Krüger einen Kopfball nach einer Ecke völlig unbedrängt verzog. Das Blatt wendete sich erst, als Senden mit dem ersten Torschuss in Führung ging. André Babutzka flankte, Holzheims Aushilfskeeper Jürgen Offenwanger blieb auf der Linie kleben und Carlos Geric köpfte aus Nahdistanz ein (21.). Als Salvatore Mariano mit einem Freistoß vom Strafraumeck Offenwanger erneut alt aussehen ließ (24.), befand sich Senden zumindest nach Zahlen auf Kurs. (24.). Wirklich befreit wirkten die Illertaler aber noch nicht, zumal Offenwanger gegen Geric (39.) und bei einem erneuten Mariano-Freistoß (44.), den er an die Latte lenkte, seine vorherigen Patzer wieder gut machte.

Erst nach der Pause zeigte der FVS sein neues, erfolgreiches Gesicht. Trainer Andreas Krassmann hat da ganze Arbeit geleistet und erntet dafür zurecht viel Lob. „Das ist eine ganz andere Körpersprache und Laufbereitschaft als noch vor dem Winter. Man sieht wieder, dass das eine Mannschaft ist“, lobte beispielsweise Sendens ehemaliger Torwarttrainer Oliver Meiler. Senden wirkte nach dem Seitenwechsel viel frischer und hatte nach dem Treffer von Tobias Weibler (50.) zum 3:0 die Partie in jeder Hinsicht fest im Griff. Spätestens nach dem Abstauber von Carlos Geric fiel Holzheim auseinander wie das sprichwörtliche Kartenhaus. Alexander Stierl (75.), Salvatore Mariano (82.) und noch einmal Tobias Weibler mit einem abgefälschten Schuss (88.) sorgten für eine fast hundertprozentige Chancenverwertung der Hausherren im zweiten Durchgang.