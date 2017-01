2017-01-06 20:00:00.0

Neunmeterschießen Sieben Spieler haben sichtlich Spaß

Bananenflankenkicker prüfen beim Alko-Cup in einer Einlage Torhüter Maximilian Böck.

Von Jürgen Schuster

Ein besonderes Projekt durfte am Donnerstagabend im Rahmen des Al-Ko-Cups in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena auf sich aufmerksam machen. Das Team „Bananenflanke Ulm e.V. – Fußball kennt keine Grenzen“ maß sich bei einer Einlage mit dem Ulmer Keeper Maximilian Böck. Armin Ried, Erster Vorsitzender des Inklusionsprojekts, hatte sieben seiner geistig oder körperlich beeinträchtigten Schützlinge mitgebracht, und die hatten beim Neunmeterschießen gegen Böck sichtlich ihren Spaß. „Wir wollen Berührungsängste abbauen. Ich wusste zunächst auch nicht recht, wie man mit dem Thema umgeht“, so Ried.

Der Chef einer Söflinger Versicherungsagentur hat selbst gesunde Kinder. Ried war durch Zufall auf das bundesweit bestehende Projekt aufmerksam geworden. Er und sein Team gründeten die Ulmer Bananenflanken-Filiale dann im vergangenen Frühjahr. Eng kooperiert wird seither mit der Lebenshilfe Donau/Iller, der Schmiechtalschule Ehingen und der Gustav-Werner-Schule in Ulm. Aus diesen Einrichtungen kommen auch die Kicker im Alter von 6 bis 28 Jahren. Im Jugendkoordinator des SSV Ulm 1846 Fußball, Markus Weibler, fand man einen weiteren wichtigen Partner. Mehr als 25 Fußballbegeisterte dürfen nun einmal pro Woche auf dem SSV-Gelände in der Friedrichsau unter Leitung von Trainer Rainer Strohm dem runden Leder nachjagen. „In diesem wichtigen Bereich soziale Verantwortung zeigen“ – gerade weil der Leistungsgedanke beim SSV 1846 im Vordergrund steht, ist Markus Weibler stolz auf diese Unterstützung.

Die Spieler aus dem „Team Bananenflanke“ sollen über den Sport wertvolle Erfahrungen sammeln: Wie gehe ich mit Sieg oder Niederlage um? Was bedeutet Fair Play? Persönliche Erfolgserlebnisse und der Teamgeist sollen das Selbstbewusstsein stärken und das Gemeinschaftsgefühl fördern. Im Rahmen des Rosenmarktes am 10. Juni wollen sich die Bananenflankenkicker bei einem Turnier auf dem Ulmer Münsterplatz erneut einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Internet: Informationen über das Team „Bananenflanke Ulm e.V.“ gibt es im Internet unter www.ballinga.com. Wer etwas via Facebook erfahren will, muss eingeben: facebook.com/Team-Bananenflanke-Ulm-eV.