2017-06-06 22:00:00.0

Fußball-Qualifikationsspiel Späte Obenhauser Schüsse sitzen

Der TSV besiegt Nersingen in der Verlängerung und kann mit einem weiteren Erfolg das Relegationsspiel zur Bezirksliga erreichen. Nun geht es gegen einen Alb-Verein.

Der TSV Obenhausen hat das zweite Qualifikationsspiel für die Relegationspartie zur Fußball-Bezirksliga am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Asselfingen erreicht. Er besiegte am Dienstagabend in Ay den SV Nersingen nach Verlängerung ganz verdient mit 4:2.

Die beiden Kontrahenten gingen die Partie vor 925 Zuschauern ziemlich verhalten an. Beide Mannschaften wirkten etwas nervös und es entwickelte sich erst einmal eine ausgeglichene Partie. Die erste richtige Torchance gab es in der 25. Minute. Der Obenhauser Patrick Mayer zog aus elf Metern ab, aber der Ball wurde abgefälscht und ging knapp am Nersinger Kasten vorbei. Auf der anderen Seite setzte SVN-Torjäger Kevin Rathgeber das Leder ans Außennetz, nachdem TSV-Keeper Niklas Weikert eine Flanke zu kurz abgewehrt hatte (33.). Glück hatten die Nersinger, als Obenhausens Toptorschütze Claus Jehle in der 39. Minute einen Freistoß nur an den Außenpfosten knallte. Das hätte das 1:0 für den TSV sein können. Der Vertreter der Kreisliga A Iller war allmählich ins Spiel gekommen und hatte gegenüber den Nersingern (A Donau) leichte Vorteile. Vor allem traute er sich nun mehr zu und verlagerte sein Spiel weiter nach vorne. Der Gegner verteidigte ganz gut, entwickelte im Angriff aber zu wenig Gefahr aufs Tor des Kontrahenten von der Iller. Mit 0:0 wurden dann die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit gab Obenhausen Gas. In der 54. Minute verpasste Dominik Maisch noch eine gute Chance, nur Sekunden später aber glückte ihm das 1:0 für Obenhausen. Marco Matejka, der nur den Pfosten traf (57.) und Tobias Unglert, der den Ball an die Unterkante der Latte setzte, von wo dieser ins Feld zurücksprang (63.), hatten tolle Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen. Sie verpassten diese und das rächte sich. Aus dem Nichts heraus kam Nersingen zum Ausgleich. TSV-Spieler Simon Seitz schoss einen Mitspieler an, von dem prallte der Ball vor die Füße von Tolgahan Altun und der schoss zum 1:1 ein. Jetzt war der SVN wieder im Spiel, ohne jedoch noch zu einer Torgelegenheit zu kommen. Auf der Gegenseite vergab Patrick Mayer eine Chance. So blieb es beim 1:1 und dann ging es in die notwendig gewordene Verlängerung.

In der Zusatzschicht setzten sich die Obenhauser dann endgültig durch. TSV-Spielertrainer Uli Klar köpfte zum 2:1 ein (94.), doch noch einmal gab es einen Rückschlag. Klar foulte Altun im Strafraum und den fälligen Elfmeter verwandelte Nersingens Johannes Giechel zum 2:2 (106.). Doch das spielte keine große Rolle mehr, denn nun war der Gegner endgültig Herr im Haus. Die eingewechselten Sebastian Tränkle und Thomas Deutschenbaur sorgten in Co-Produktion fürs 3:2, wobei Letzterer das Tor erzielte und Tränkle die Vorarbeit leistete (116.). Dominik Maisch setzte den Schlusspunkt (120.).