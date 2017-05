2017-05-01 19:15:00.0

Regionalliga Südwest Spatzen wieder in der Erfolgsspur

Ulmer Fußballer bezwingen verdientermaßen die Offenbacher Kickers. Was ihnen in die Karten spielte und warum es trotzdem bis zum Schluss spannend blieb. Von Stefan Kümmritz

Die Spatzen haben es sich am Samstag unnötig schwer gemacht – aber sie bezwangen Kickers Offenbach letztlich auch verdient mit 2:1. Damit ist der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest auf Rang sieben vorgerückt. Natürlich bejubelten die Gastgeber den Sieg, aber auch ihnen war es ein Rätsel, warum es bis zum Ende spannend blieb. Quasi die gesamte Partie über spielte die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl in Überzahl, nachdem Schiedsrichter Michael Kempter aus Sauldorf nach 40 Sekunden ohne zu zögern Offenbachs Dennis Schulte wegen einer Notbremse gegen „Richie“ Halili mit der Roten Karte bedacht hatte, während eine Rauchbombe aus dem Ulmer „Fan“-Block einigen Zuschauern die Sicht vernebelte. Schließlich gab es eine Reihe von Top-Torchancen für die Spatzen, von denen Florian Krebs die beste vergab (67.). Er scheiterte mit einem Foulelfmeter am dritten Torhüter des OFC, Levent Vanli, der am Samstag sein Regionalligadebüt gab.

Der Klassenverhalt war sicher, im Gegensatz zu den Hessen, deren Ligaverbleib noch längst nicht klar ist, konnten die Ulmer frei aufspielen. Das taten sie erst einmal auch. Es kam ja nicht von ungefähr, dass es schon in der 1. Minute vor dem Offenbacher Tor gefährlich wurde und Schulte die Notbremse zog, dass die Spatzen weitere Chancen hatten, ehe Alper Bagceci das 1:0 erzielte (24.) und Felix Hörger mit einem herrlichen Schuss auf 2:0 erhöhte (36.). Alles lief wunderbar, die Gäste hatten vor gut 2500 Zuschauern bis zur Pause keine wirkliche Torchance gehabt.

So ging es nach dem Seitenwechsel zunächst weiter. Halili und Volkan Celiktas vergaben tolle Möglichkeiten, aber ihr Team lag ja 2:0 vorne, alles halb so schlimm. Aus heiterem Himmel überraschte der OFC die einmal schlafende SSV-Abwehr und Ihab Darwiche verkürzte auf 1:2 (52.). Danach war nicht mehr zu spüren, dass die Offenbacher in Unterzahl spielten. Sie machten das Spiel, die Ulmer ließen sich weit zurückfallen, schienen das 2:1 gegen den forsch und durchdacht angreifenden Gegner nur verteidigen zu wollen. Dann erhielten sie ein Geschenk: Darwiche foulte unnötigerweise Ulms harmlosen Stürmer Janik Michel im Strafraum – Elfmeter. Krebs schoss flach und platziert, aber wohl mit Ansage, denn OFC-Keeper Vanli flog sofort ins richtige Eck und parierte den Strafstoß. Und so mussten die Spatzen, bei denen Johannes Reichert, Antonio Pangallo, Fabian Gondorf, Vinko Sapina, Christian Sauter und David Braig komplett fehlten sowie die Rekonvaleszenten Luca Graciotti und Thomas Rathgeber erst einmal auf der Bank saßen, bis zum Schluss um den Sieg bangen.

SSV 46 Fußball: Betz – Bradara, Krebs, Göhlert, Fassnacht – Nierichlo, Hörger (84. Kücük), Celiktas, Bagceci – Halili (60. Graciotti) – Michel (69. Rathgeber).

Antonio Pangallo wechselt zum FV Illertissen

Ulms defensiver Mittelfeldspieler Antonio Pangallo wird nach dieser Saison zu Nachbar FV Illertissen (Regionalliga Bayern) wechseln. Der 27-Jährige ist bei den Spatzen groß geworden, spielte dann für den FC Bayern München II und den FC Augsburg II, bevor er vor zwei Jahren nach Ulm zurückkehrte. Pangallo ist der erste Neuzugang des FVI für die kommende Saison.

