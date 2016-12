2016-12-19 19:00:00.0

Thai-Kickboxen Spektakuläre Kämpfe vor illustrem Publikum

500 Zuschauer erleben in Neu-Ulm alle Facetten dieses Sports. Warum dieser keine wüste Schlägerei ist. Von Jürgen Schuster

Ein Spektakel der besonderen Art erlebten 500 Zuschauer am Sonntagabend beim Neu-Ulmer Winterzauber. Im voll besetzten Eventzelt gab es vor illustrem Publikum die erste Auflage der Pompös-Fight-Night für Thai-Kickboxer.

Andreas Hoffart und Amer Osmanhodzic wollten 15 Kämpfe zu je dreimal zwei Minuten präsentieren. Gleich der erste Kampf fiel jedoch aus, weil ein Athlet zwei Kilos zu viel auf den Rippen hatte. Dann ging es aber zur Sache. Was für den Laien teilweise nach wüster Schlägerei aussieht, unterliegt strengen Regeln und die wurden am Sonntag sogar verschärft. „Bei Unfairness gibt es kein Verzeihen“, erklärte Ringrichter Argjend Bajrami. Die Klasse-C-Kickboxer – die meisten hatten noch keine zehn Kämpfe bestritten – hielten sich auch penibel an die Vorgaben. Sportlich war da noch Luft nach oben, insbesondere dann, wenn ein Kampf über die volle Distanz ging. In Runde drei war den Kämpfern meist die Anstrengung anzusehen. „Wir sind da noch im Aufbau“, so Amer Osmanhodzic, selbst Profi- und Amateureuropameister im 75-Kilogramm-Bereich.

Die Zuschauer bekamen alle Facetten des Kampfsports zu sehen: Siege nach Punkten, technisches K.o. und der berühmte Wurf des Handtuchs. Besonders spektakulär waren drei Kämpfe. In der Gewichtsklasse bis 95 Kilogramm demonstrierten Khalid Amiri (Fürth) und Wilhelm Leonhardt (Zam Zam Ulm) die volle Wucht des Thai-Kickboxens. Amiri war stark, bis er von Leonhardt in der zweiten Runde mit einem kapitalen Fußtritt kurz ins Reich der Träume und damit auf die Bretter geschickt wurde. Emre Gök (64 Kilogramm/Dragan Ulm) verpasste Mario Hern (Baracuda München) schon in Runde eins den K.o. Den wohl intensivsten Fight lieferten sich Tamin Sharifi (60 Kilogramm/Dragan Ulm) und Ali Ismailov (Fürth). Sharifi gewann schließlich in Runde drei per technischem K.o. Hauptakt war jedoch ein Vier-Mann Turnier im 75-Kilogramm-Bereich. Den Siegergürtel band sich dann am späten Abend Furkan Eren (Metzingen) um. Er hatte im Finale Maike Jung (Dragan Ulm) besiegt.

„Das war viel Arbeit, aber die Zuschauer hatten ihren Spaß und das ist das Wichtigste“, so Andreas Hoffart. Mit Ex-Weltmeisterin Rola El Halabi – sie betreute als Trainerin der Kampfsportschule Molon Lave mehrere Athleten – stand auch eine prominente Fachfrau am Ring.