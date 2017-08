2017-08-30 19:00:00.0

Minigolf Starkes Team mit Chancen

Illertisser führen die Bayernliga an und träumen vom Aufstieg. Wer beim Pokalturnier siegte.

Die Minigolfer des BGC Illertissen haben die Chance, am letzten Bayernliga-Spieltag in Bamberg um die Relegation zur Dritten Bundesliga mitzuspielen. Am vierten Spieltag auf heimischen Bahnen waren die Teams aus Würzburg, Pegnitz, Bamberg und Bad Bernegg zu Gast. Nach der ersten Runde (131 Schläge) lag der BGC Illertissen einen Schlag hinter Bamberg. Dann steigerte sich das Team um Mannschaftsführer Nikolas Finsterer-Robnik immens. Die nächsten Runden wurden mit 115, 112 und 113 Schlägen absolviert. Im vierten Durchgang gelang Ersatzmann Yannick Langer aus der zweiten Mannschaft eine „blaue“ 19er-Runde. Die Illertisser führen die Bayernliga-Tabelle mit 24:8 Punkten vor Bamberg (18:14) an.

Eine Woche zuvor stand in Illertissen das 30. Illertal-Pokalturnier an. 52 Spieler aus 13 Vereinen, darunter drei Mitglieder der deutschen Jugendnationalmannschaft, wobei Ole Riewe aus Bamberg zudem Mannschafts-Weltmeister ist, traten an. Gleich zweimal wurde der Bahnrekord von 86 Schlägen, gespielt auf vier Runden, eingestellt. Auch drei Teams des BGC Illertissen mischten mit. Bei einem Streichergebnis – gewertet wurden also drei Runden – sicherte sich die „Erste“ des BGC mit 290 Schlägen Rang eins vor dem 1. MGC Bamberg (295). Bei den Herren stellten Lokalmatador Wolfgang Manz und der Bamberger Ole Riewe mit jeweils 86 Schlägen in vier Runden den Bahnrekord ein. Am Ende gewann Wolfgang Manz. Bei den Damen dominierte die Illertisserin Melanie Jooß. In den anderen Klassen (Schüler bis Senioren) gab es noch zwei weitere Siege für den einheimischen BGC.