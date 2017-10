2017-09-26 22:00:00.0

Westernreiten Stolze Meisterin aus Pfaffenhofen

Die 19-jährige Milena Guggenmos erringt in der Disziplin Ranch Riding den deutschen Jugendtitel. Warum ihr Dressur- oder Springreiten nicht so sehr behagt. Von Stefan Kümmritz

Von Stefan Kümmritz

Westernreiten ist etwas für Spezialisten. Die Pfaffenhoferin Milena Guggenmos ist so eine Spezialistin. Mit acht Jahren kam sie auf der Spiegler-Ranch zum Westernreiten, jetzt ist sie in Europas größtem Turnierzentrum Gut Matheshof beim ostbayerischen Kreuth, nördlich von Regensburg und nahe Amberg gelegen, in der Disziplin Ranch Riding gerade deutsche Jugendmeisterin geworden. „Ich habe nachher nur noch geheult“, gesteht die 19-jährige Schülerin, die im kommenden Jahr an der Ulmer Friedrich-List-Schule ihr Abitur machen will. Die Tränen kamen natürlich von der übergroßen Freude, die Milena Guggenmos nach dem Titelgewinn befiel.

ANZEIGE

In den vergangenen beiden Jahren hatte sich die junge Pfaffenhoferin ebenfalls für die DM qualifiziert. Da reichte es ihr in zwei verschiedenen Klassen einmal zum sechsten und einmal zum siebten Rang. Nun ist ihr der große Wurf gelungen. Milena Guggenmos trainiert auch die anderen Disziplinen des Westernreitens, aber am meisten Gefallen hat sie am Ranch Riding gefunden. „Da wird die Rancharbeit am meisten nachempfunden“, berichtet sie. „Es geht da sehr stark um die Vielseitigkeit. Die Pferde müssen Sicherheit zeigen und auch mit Hindernissen wie Naturstangen oder Strohballen fertig werden.“

Die Schülerin mag Pferde ganz allgemein, aber den Umgang mit ihnen beim Westernreiten schon besonders. „Da sind die Pferde kleiner als beim Dressur- oder Springreiten“, erklärt sie. „Ich mag die Bodennähe.“ Was nichts damit zu tun hat, dass sie etwa Angst hätte, vom hohen Ross zu fallen. Aber auch die verschiedenen Disziplinen, besonders eben das Ranch Riding, machen ihr viel Spaß. Wenn sie nicht auf der Pfaffenhofer Spiegler-Ranch ist, auf der auch ihr erst sechs Jahre alter Wallach OW Reds Maximus steht, weilt sie oft mit ihren bayerischen Kadertrainern außerhalb, wie ihre Mutter Tanja Guggenmos zu erzählen weiß.

Die neue deutsche Meisterin im Ranch Riding hatte sich gleich sechsfach für die DM qualifiziert. In den Youngster-Klassen, in den ausschließlich sechsjährige Pferde starten dürfen, war sie unter 19 Finalisten die einzige Jugendliche. In der Youngstar Challenge belegte sie den fünften Platz und kam in der Youngstar Reining auf Rang neun. Jeweils den zehnten Platz erreichte Milena Guggenmos im Junior Western Riding und in der Jugend Reining. Und dann ihre Lieblingsdisziplin: Ranch Riding. Da lief es wie geschmiert und die 19-Jährige, die in der kommenden Saison in der Erwachsenenklasse starten wird, erreichte mit 222 Punkten das höchste Ergebnis aller 14 Finalisten – im Vorlauf gab es 52 Teilnehmer – und wurde dafür mit dem deutschen Titel und einer Goldmedaille belohnt. Im Reining startete sie noch für die bayerische Mannschaft, die unter 13 angetretenen Konkurrenten Platz vier belegte. Ein ganz starkes Abschneiden von Milena Guggenmos auf dem Gut Matheshof.

Ihr DM-Debüt gaben diesmal Svenja Gabler aus Pfuhl und Timo Guggenmos (Pfaffenhofen). Gabler ritt mit ihrem Pferd Tivio Doc Leo in der Jugend Pleasure und der Showmanship at Halter und belegte mit ihrer Lewitzer Stute auf Anhieb den ausgezeichneten fünften Rang. Auch Timo Guggenmos ging mit OW Reds Maximus an den Start. Er stellte sich im Turnier des Westernreitverbands EWU der Konkurrenz im Junior Reining und im Turnier der Deutschen Reiterlichen Vereinigung im Reining, wobei er letztlich mit seinem sechsten Platz absolut zufrieden war.