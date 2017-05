2017-05-01 22:00:00.0

Kreisliga-Topspiel Thalfinger Gegenwehr zu wenig

Nersingen siegt, aber der Trainer ist nur halb zufrieden.

Am besten lässt sich der sonntägliche 2:0-Erfolg des SV Nersingen gegen Thalfingen in der Fußball-Kreisliga A Donau als Arbeitssieg einstufen. Damit ist der SVN Spitzenreiter Türkgücü Ulm weiter mit einem Zähler Rückstand dicht auf den Fersen. Allerdings machten sich die Gastgeber das Leben selbst schwer, indem sie ihre teils hochkarätigen Chancen zunächst nicht nutzten. Das bemängelte auch ihr Trainer Nico La Blunda: „Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn wir den Sack viel früher hätten zumachen müssen, aber unserer jungen Truppe fehlt wohl noch die Kaltschnäuzigkeit.“

Beide Mannschaften mussten auf etliche Spieler des Stammpersonals verzichten. In der 7. Minute die erste Großchance des stark angeschlagenen Nersinger Kapitäns Patrick Rathgeber, dessen Lupfer aber kein Problem für SVT-Keeper Dalibor Bauer darstellte. Sein Teamkollege Tolga Altun fand ebenfalls seinen Meister in Bauer (18.). Eine Unsicherheit leistete sich dieser nach einem harmlosen Freistoß von Adrian Reichenberger, den er durch die Finger gleiten ließ. Doch der Ball ging knapp übers Tor (35.). Die Gäste meldeten sich erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zu Wort, aber SVN-Keeper Tobias Stobbe entschärfte einen Schuss von Julian Mayer.

Nach Wiederanpfiff bot sich den 200 Zuschauern der gleiche Anblick. Nersingen machte das Spiel und kam zu Möglichkeiten. Aber weder Rathgeber (51.) noch der eingewechselte Matthias Wall (54.) trafen. Die Ironie des Schicksals wäre wohl gewesen, wenn Gästestürmer Resul Buyuk bei seiner Riesenchance die Führung für sein Team erzielt hätte (60.). Kurz darauf profitierte A-Jugendspieler Adrian Reichenberger von einem Ballverlust Julian Mayers und markierte das 1:0 für sein Team (64.). Rathgeber legte zum 2:0 nach (73.) und sorgte für die endgültige Entscheidung im lange Zeit einseitigen bayerischen Nachbarschaftsduell.