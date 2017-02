2017-02-02 21:00:00.0

Pro B Trainer Jansson erfreut sich an seinem Team

Weißenhorn Youngstars sinnen gegen die BG Karlsruhe auf Revanche. Wer am Samstagabend auf die Elche wartet.

Weißenhorn/Elchingen Nachdem sich die Weißenhorn Youngstars schon die Qualifikation für die Play-offs in der Pro B gesichert haben, wollen sie am Sonntag (17 Uhr) daheim die offene Rechnung aus dem Hinspiel gegen die BG Karlsruhe begleichen und sich dem Play-off-Heimvorteil nähern, den die ersten Vier in der Tabelle haben werden.

Auswärts haben die Weißenhorner Basketballer bisher siebenmal gewonnen und nur eine Partie verloren. Die bei der BG Karlsruhe eben (64:74). Da ist Revanche angesagt. Die Gäste liegen auch noch auf Play-off-Kurs, können aber auch noch in die Play-downs rutschen. So warnt Trainer Danny Jansson seine Youngstars auch: „Für die Karlsruher geht es um sehr viel, sie brauchen jeden Punkt. Ich erwarte ein erneut sehr physisches Spiel.“ Die Karlsruher sind vor allem auf Center stark. Die müsse man in den Griff bekommen, so Jansson. „Wir ernten zurzeit die Früchte eines dreijährigen Entwicklungsprozesses, der sich in nahezu gleicher Besetzung wie vor drei Jahren seinem Höhepunkt nähert. Wir sollten uns einfach an diesem Team erfreuen.“

Ligakonkurrent und Nachbar Scanplus Baskets Elchingen tritt am Samstag um 19.30 Uhr zum Derby bei den Giants des TSV Nördlingen an. Dieser liegt mit erst drei Siegen an letzter Stelle. Das Team aus dem Ries darf aber nicht unterschätzt werden. Man denke nur an seinen 80:68-Sieg kürzlich in Weißenhorn. Mit Terence Smith (17,7), Adrien Coleman (15,9) und Adrian Lind (15,7) haben die Nördlinger drei Spieler, die durchschnittlich über 15 Punkte erzielen. Neu im Team ist seit Dezember Spielmacher Leon Friederici, der von den Crailsheim Merlins ins Ries wechselte. In bisher fünf Spielen erzielte der 21-jährige Deutsche im Schnitt 8,4 Punkte, holte 4,8 Rebounds und wartete mit 2,2 Assists auf. Das Heimspiel gegen die Giants gewann das Elchinger Team knapp mit 95:92. Dabei entschied Brandon Lockhart das Spiel gegen seine frühere Mannschaft mit sechs Punkten in letzter Minute. Zu den Sieggaranten zählte auch Branislav Jancikin. Er ist immer noch nicht wieder richtig fit und wird morgen kaum spielen können. „Man darf nicht vergessen, dass uns mit Jancikin ein Spieler fehlt, der zehn bis 15 Punkte im Schnitt macht“, betont Elche-Trainer Dario Jerkic.

