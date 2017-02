2017-02-03 20:00:00.0

Landesliga Trainer beklagt Disziplinlosigkeit

Stefan Schramm will von seinen Vöhringern gegen Hohenems ein anderes Gesicht sehen.

Im Vöhringer Sportpark wird heute (Spielbeginn 19.30 Uhr) die Entscheidung fallen, wer ernsthafter Verfolger des Spitzentrios der Handball-Landesliga Staffel 3 bleibt. Sowohl der SC Vöhringen –punktgleich mit Gegner HC Hohenems (20:12) – als auch die Gäste aus Vorarlberg machen Ansprüche geltend, zu den „Großen Drei“ auf Tuchfühlung zu bleiben. Das Hinspiel, das der SCV 29:23 gewann, war eines der besten Auswärtsspiele des SCV in den vergangenen Jahren.

Trainer Stefan Schramm weiß, dass sein Team zuletzt nicht gut gespielt hat, sagt aber: „Momentan müssen wir unserem kleinen Kader Tribut zollen. Einige Spieler sind in den letzten Partien angeschlagen ins Spiel gegangen. Natürlich schlägt sich das in der Spielweise in irgendeiner Form nieder. “

Schramm übt aber auch Kritik: „Dennoch darf das alleine keine Ausrede für die letzten schwachen Auftritte sein. Die Punkte gegen Uhingen und Bettringen haben wir wegen Disziplinlosigkeit liegen lassen. Wer nur mit Schiedsrichterentscheidungen hadert, schadet der Mannschaft nicht nur durch Zwei-Minuten-Strafen, sondern verliert auch sein eigenes Spiel aus dem Fokus.“ So fordert Schramm, dass sein Team gegen Hohenems ein „anderes Gesicht“ zeigen müsse.