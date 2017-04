2017-04-27 20:00:00.0

Regionalliga Bayern Trainer mahnt Konzentration an

Ilija Aracic hat zuletzt die Pleite mit drei Gegentoren gar nicht gefallen. Von Hermann Schiller

Mit dem TSV Rosenheim empfängt Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) einen Gegner, der den Klassenerhalt noch nicht ganz sicher in der Tasche hat. Er hat nur sechs Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz und benötigt noch den einen oder anderen Zähler.

Auch in Rosenheim gab es wie zuletzt bei Schalding-Heining zu Jahresbeginn einen Trainerwechsel. Klaus Seidel wurde der Aufwand zu groß und mit Tobias Strobl übernahm der ehemalige Erfolgstrainer des Bayernligisten Pipinsried dessen Job. Strobl war übrigens 2014 mit seinem damaligen Verein an seinem jetzigen in der Relegation zur Regionalliga gescheitert. Seit er in Rosenheim das Zepter schwingt, gab es in neun Spielen nur zwei Niederlagen. Vergangenen Monat konnte der TSV sogar auf eigenem Platz Bayern München II schlagen.

Das weiß natürlich auch Illertissens Trainer Ilija Aracic: „Die Rosenheimer haben zuletzt einige gute Spiele gezeigt, das ist ein Gegner wie zuletzt. Vor allem hat der TSV mit Danijel Majdancevic und Sascha Marinkovic zwei Stürmer, die extrem torgefährlich sind.“ Diese beiden haben zusammen mehr als die Hälfte der Rosenheimer Tore geschossen.

In der Vorrunde haben die Illertisser mit 1:0 gewonnen und drei Punkte streben sie auf alle Fälle auch diesmal wieder an. „Wir werden sicher besser auftreten als zuletzt“, versichert Ilija Aracic. „Man hat gesehen, dass ein paar Prozent weniger schon nicht mehr reichen. Es kann nicht sein, dass man schon zu Beginn der Partie Konzentrationsschwächen zeigt.“ Der Trainer hat im Lauf der Woche auf die Fehler aufmerksam gemacht und dann wurden sie analysiert. Drei Gegentore zu Hause, so Aracic, seien einfach zu viel, man dürfe das nicht mehr zulassen. Auch wenn der Klassenerhalt für die Illertisser längst in trockenen Tüchern ist, haben sie durchaus noch Ambitionen und Ehrgeiz, möglichst erfolgreich abzuschneiden.

Im personellen Bereich gibt es beim FVI vor dem Spiel gegen Rosenheim noch das eine oder andere Fragezeichen. Kapitän Lukas Kling hat nach wie vor Probleme mit seinem Sprunggelenk und Sebastian Enderle war die ganze Woche über grippekrank. Bei beiden hofft Aracic, dass es bis zum Spiel eine Besserung gibt, denn er möchte heute Abend natürlich mit seiner bestmöglichen Besetzung antreten.