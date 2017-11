2017-11-06 06:51:00.0

Regionalliga Südwest Ulmer Spatzen: Die „nervige“ Serie geht weiter

Das dritte Unentschieden in Folge - das nervt Tobias Flitsch, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball. Einer seiner Spieler wirft eine Flasche. Von Gideon Ötinger

In der 55. Minute passierte etwas bezeichnendes für dieses Spiel am sonnigen Samstagmittag. Die Regionalliga-Partie zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem TSV Eintracht Stadtallendorf war wegen einer Behandlungspause unterbrochen, da ging Spatzen-Mittelfeldmann Ardian Morina zur Ulmer Bank. Er ließ sich von Trainer Tobias Flitsch eine Flasche Wasser geben, trank ein paar Schlucke daraus und pfefferte sie anschließend leidenschaftlich auf den Boden. Er war wütend. Und das zu recht.

Zu dem Zeitpunkt führten die Gäste aus Hessen mit 2:1 und wenig deutete darauf hin, dass das Spiel tatsächlich noch 2:2 enden würde. Zu fahrig wirkten die Aktionen der Spatzen. Sie gaben die Bälle zu leicht her, spielten teils katastrophale Fehlpässe und attackierten den Gegner in der Defensive nicht ansatzweise so leidenschaftlich wie Morina seine Trinkflasche behandelte.

SSV Ulm 1846 Fußball mit zu vielen Fehlpässen gegen Stadtallendorf

Noch dazu taten sich im Mittelfeld riesige Lücken zwischen der Vierer-Abwehrkette und den Mittelfeldspielern auf. Die standen häufig auf nahezu einer Linie im Angriffsdrittel und zwangen ihre Hinterleute so zu hektischen langen Bällen. Dass die Ulmer ab der 64. Minute mit einem Mann mehr auf dem Platz standen, änderte daran nur wenig. „Wir waren in Überzahl viel zu hektisch und hatten keine Ruhe am Ball“, fasste Flitsch die Schwächen seiner Mannschaft zusammen.

In der 19. Minute ging Stadtallendorf durch den starken Del Angelo Williams in Führung. Erdinc Solank konnte am Strafraum nahezu ungestört dribbeln und Williams perfekt in Position bringen. Die Abwehr schaute verdutzt zu. Vor der Partie hatte Tobias Flitsch immer wieder gefordert, dass seine Spieler in den Zweikämpfen präsenter sein sollen. Sie waren es nicht.

Ulm braucht gegen Stadtallendorf zwei Elfmeter

Zugute kam den Spatzen, dass auch Stadtallendorfs Torwart Hrvoje Vincek teils zu hektisch agierte. In der 27. Minute behielt er den Ball nach einem Rückpass zu lange am Fuß. David Braig nutzte das aus, eroberte den Ball und wurde anschließend von Vincek gefoult. Den Elfmeter versank Thomas Rathgeber souverän (28.) zum 1:1. Kurz darauf stand es dann aber 1:2. Wieder war es Williams und wieder sah die Abwehr unglücklich aus. Christian Sauter und Tim Göhlert hatten sich falsch verstanden und so den Ball hergeschenkt.

Dass Thomas Rathgeber nach einem klaren Handspiel von Kristian Gaudermann inklusive Roter Karte in der 64. Minute abermals vom Punkt traf und zum Endstand ausglich, war glücklich. Auch wenn sich die Ulmer in der zweiten Hälfte mehr Chancen erspielen konnten und insgesamt besser auftraten. Das 2:2 reiht sich ein in eine Liste von Ulmer Unentschieden in dieser Saison. Es ist das fünfte Remis aus den vergangenen sechs Spielen. Eine „nervige“ Serie, findet Trainer Tobias Flitsch.

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Celiktas, Göhlert, Krebs (46. Michel), Bradara – Morina (77. Nierichlo), Sauter, Reichert, Bagceci – Rathgeber, Braig.