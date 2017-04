2017-04-07 22:30:00.0

Regionalliga Südwest Ulmer am Boden

Für die Spatzen läuft gegen Kassel alles schief und am Ende verlieren sie auch noch die Partie. Welche Spieler in der hektischen Schlussphase vom Platz fliegen. Von Stefan Kümmritz

Ein gebrauchter Tag für die Spatzen. So ziemlich alles lief daneben und dann verloren sie am Freitagabend auch noch die Regionalligapartie gegen den KSV Hessen Kassel, die eigentlich auf ein Remis vorprogrammiert war und auch so hätte ausgehen müssen, noch mit 1:2. „Der etwas Glücklichere hat gewonnen“, sagte nachher denn auch Gästetrainer Tobias Cramer, während der Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball, Stephan Baierl, eingestand: „Wir sind an der Niederlage selbst schuld.“ Und weil die Begegnung im Ulmer Donaustadion auch nicht sehr viel Niveau hatte, werden wohl einige der neu gekommenen Zuschauer – insgesamt waren es gestern Abend an die 3400 – nicht wieder kommen. Gute Werbung haben die Spatzen für sich nicht betrieben.

Erst schlecht gespielt, dann Chancen ausgelassen, schließlich ein Elfmetertor kassiert, der zur Niederlage führte, ein Schiedsrichter Simon Karcher, der mit Fehlentscheidungen auf beiden Seiten und ständigem Diskutieren das Spiel zerpfiff, dazu eine Gelb-Rote Karte für Alper Bagceci und eine Rote für Johannes Reichert – die Ulmer konnten die Parte gegen Kassel nicht gewinnen. Mit einem Unentschieden wären sie am Ende zufrieden gewesen, aber auch das blieb ihnen versagt. Auch weil sie spielerisch einfach zu wenig zu bieten hatten. Der einzige, der oft für gute Momente im Spielaufbau sorgte und die gegnerische Abwehr in Kalamitäten brachte, war „Richie“ Halili. Er war es auch, der die Spatzen in der 3. Minute mit einem Kopfballtor (!) in Führung brachte.

Der Auftakt war stark, was bald danach kam, war ungenügend. Als ob die Ulmer ein Auswärtsspiel bestritten. Die Hessen übernahmen das Kommando, die Gastgeber verteidigten und versuchten meist mit untauglichen Mitteln, also unpräzise geschlagenen langen Bällen in den Angriff, zu kontern. Als in der 29. Minute ein Freistoß in den Ulmer Strafraum segelte, war nicht etwa SSV-Keeper Holger Betz zur Stelle, um den Ball herunterzupflücken, sondern Lucas Albrecht – und der köpfte zum 1:1 ein.

Nach der Pause hatte Ulm eine gute Phase. Die Spatzen machten Druck, aber Janik Michels Schuss wurde von Torhüter Niklas Hartmann zur Ecke abgewehrt (48.) und ein Schuss von Christian Sauter ging knapp drüber (56.). Dazwischen scheiterte allerdings KSV-Spieler Henrik Giese am Außenpfosten des SSV-Gehäuses (51.). Dann ein ungeschicktes Foul von Tim Göhlert im Strafraum – Elfmeter. Lucas Albrecht verwandelte diesen ganz sicher zum Kasseler 2:1 (83.). Überflüssig waren die Gelb-Rote Karte für Bagceci (85.) und die Rangelei zwischen Kasseler und Ulmer Spielern mit der Folge, dass Reichert für sein Foul Rot sah und der Kasseler Yassine Khadraoui wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog.

SSV 46 Fußball: Betz – Celiktas, Krebs, Gäöhlert, Fassnacht – Bagceci, Gondorf (70. Reichert), Sauter, Graciotti (84. Barwan) – Halili – Michel.