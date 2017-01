2017-01-29 22:45:00.0

Deutsche Meisterschaften Ulmer sammeln kräftig Medaillen

Bei der Hallen-DM der Mehrkämpfer siegt Brugger vor Nowak. Und noch ein Titel geht an den SSV Ulm 1846. Von Silke Bernhart

Mit zweimal Gold und einer Silbermedaille haben sich die Mehrkämpfer des SSV Ulm 1846 am Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Hamburg glänzend präsentiert. Das Triple im Siebenkampf der Männer machte nur die Grippewelle zunichte.

Unangefochten der beste Athlet war der Dritte der letztjährigen Hallen-Weltmeisterschaft, Mathias Brugger. Mit 5981 Punkten gewann der 24-Jährige den Titel und darf nun als derzeit drittbester Europäer der Hallensaison auf einen Startplatz bei der Hallen-Europameisterschaft in Belgrad (Serbien; 3. bis 5. März) spekulieren. „Ich hoffe schon, dass das reicht“, sagte er und befand: „Das war ein solider, stabiler Wettkampf.“ Als Höhepunkte in einem „Mehrkampf ohne Schwächen“ machte er seine 5,00 Meter im Stabhochsprung und seine 7,30 Meter im Weitsprung aus. „Genau das wollte ich zeigen.“

Sogar eine Stabhochsprung-Bestleistung brachte der 21-jährige Tim Nowak, der sich in Hamburg auf 4,90 Meter steigerte. Mit 2,03 Metern gelang ihm zudem die beste Hochsprung-Leistung aller Teilnehmer. 5815 Punkte bedeuteten für Tim Nowak Silber – ein Resultat, das mit etwas Glück sogar ebenfalls für die Teilnahme an der Hallen-EM reichen könnte.

Manuel Eitel wollte sich an seinem Geburtstags-Wochenende mit einem guten Einstieg in die Aktivenklasse selbst beschenken. In 6,87 Sekunden war er über 60 Meter der Schnellste im Feld, im Stabhochsprung verbesserte er sich auf 4,60 Meter. Als Dritter mit großem Abstand auf Platz vier machte er sich auf die abschließenden 1000 Meter. Dort aber verließen den von einer Erkältung gebeutelten 20-Jährigen die Kräfte. Er kam nicht ins Ziel – wie im Übrigen zahlreiche weitere Mehrkämpfer: Das Feld der 14 Teilnehmern war am Ende auf sieben geschrumpft.

Für die zweite Ulmer Goldmedaille des Wochenendes sorgte im U-20-Wettbewerb Maximilian Vollmer, dem lange Zeit ein Hürdenspezialist das Leben schwer machte. Nach fünf Disziplinen lag der Dresdner Jonathan Petzke mit über 200 Punkten in Front, dann aber kam dessen Wackeldisziplin und die Stärke des Ulmers. Im Stabhochsprung jubelte Maximilian Vollmer über eine neue Bestmarke von 4,50 Metern. Die errungene Führung gab er als zweitbester 1000-Meter-Läufer der Konkurrenz nicht mehr her. Mit der neuen persönlichen Bestleistung von 5497 Punkten holte der 18-Jährige Gold im Siebenkampf. Vierter wurde Luca Dieckmann (SpVgg Renningen/5338 Pkt), der sich im Sommer der Ulmer Gruppe um Trainer Christopher Hallmann anschließen und am Universitätsklinikum den Bundesfreiwilligen-Dienst absolvieren wird.

In der U-18-Altersklasse legte Elias Issel (ebenfalls SSV 46) ein bemerkenswertes DM-Debüt hin, bei dem er seine Bestmarke aus dem Vorjahr um rund 800 Punkte steigerte. Nach sechs Disziplinen und Bestleistungen mit der Kugel (13,04 Meter) und im Hochsprung (1,86 Meter) lag er sogar auf Rang drei. Am Ende wurde er mit 4698 Punkten Fünfter. Gold ging an Niklas Meier (LG Filder/49178), regelmäßiger Gast in der Ulmer Trainingsgruppe. SSV-Hoffnung Philip Kelterer, ebenfalls für die U-18 gemeldet, musste kurzfristig erkrankt am Wettkampfmorgen unverrichteter Dinge die Heimreise antreten.