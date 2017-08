2017-08-27 22:00:00.0

Regionalliga Südwest Untröstlich

Spatzen verlieren in Steinbach und sind in der neuen Saison noch immer ohne Sieg. Jetzt steht bei den Ulmern in einer ganz wichtigen Frage die Entscheidung an. Von Stefan Kümmritz

Nach der Niederlage in Steinbach waren einige Ulmer Spieler, so wie hier Luca Graciotti (rechts) am Boden zerstört. Die Spatzen hatten etwas unglücklich 2:3 verloren. Ardian Morina (links) versucht, seinen Mitspieler aufzurichten. Foto: Reinhold Becher