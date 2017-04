2017-04-10 23:00:00.0

Umfrage Verzweiflung und Zweifel

Fußballspieler, -trainer und -funktionäre aus der Region sehen für den FC Augsburg wenig Chancen auf den Bundesliga-Klassenerhalt. An welchen Verein sie eher glauben. Von Stefan Kümmritz

Neu-Ulm Die Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Noch sechs Spieltage stehen aus und keiner zweifelt daran, dass Bayern München Meister wird. Wer aber muss absteigen? Zumindest sechs Teams sind gefährdet, ganz schlecht steht es um Schlusslicht Darmstadt 98. Aber auch der FC Augsburg als Drittletzter muss bangen. Zuletzt gewann er am 25. Februar (in Darmstadt). Es folgten sechs sieglose Spiele, aus denen er zwei Punkte holte. Bitter waren vor allem das 0:6 in München und das 2:3 gegen den Tabellenvorletzten Ingolstadt. Das war für den FCA schon zum Verzweifeln. In den letzten Partien der Saison stehen dem FCA unter anderem noch die schweren Aufgaben in Mönchengladbach und Hoffenheim sowie daheim gegen Borussia Dortmund bevor. Kein Wunder, dass einige der befragten Trainer, Spieler oder Funktionäre aus der Region dem FCA zwar alles Gute wünschen, aber bezweifeln, dass er den Klassenerhalt schafft. Hier die Einschätzungen der Befragten:

Holger Bachthaler (einst Spieler auch beim FC Augsburg, früherer Trainer von Regionalligist FV Illertissen, derzeit ohne Verein): „Ich wünsche dem FC Augsburg, dass er die Liga hält. Zum einen habe ich persönliche Kontakte zum FCA, zum anderen wäre es für die Region sehr schön. Aber die Tendenz ist im Moment gegenläufig. Der FCA hat gerade eine Negativserie zu bewältigen. Irgendwann muss er Spiele gewinnen. In der Vergangenheit hat er allerdings schon öfter bewiesen, dass er in wichtigen Spielen Punkte holen kann.“

Lukas Kling (Kapitän des Regionalligisten FV Illertissen): „Darmstadt geht auf jeden Fall runter. Den Augsburgern drücke ich die Daumen, dass sie in der Bundesliga bleiben. Aber sie sind gerade in einem Strudel und da ist es schwer, wieder herauszukommen. Für sie geht es jetzt nur noch darum, zu punkten, egal wie. Ingolstadt befindet sich derzeit im Aufwind und hat die besseren Karten.“

Eckhard Sedelmeier (Trainer des A-Iller-Kreisligisten FV Ay): „Darmstadt 98 und der FC Augsburg werden meiner Meinung nach absteigen. Die Ingolstadter werden sich retten, aber die Augsburger sind jetzt im freien Fall. Der Trainerwechsel hat bei ihnen nicht gefruchtet.“

Wolfgang Fischer (Abteilungsleiter des A-Iller-Kreisligisten SV Oberroth): „Für unsere Region ist es sehr schade, dass der FC Augsburg in der Tabelle unten steht. Bei uns hier wird viel über den FCA gesprochen, egal ob in der Kabine oder in der Kneipe. Im Moment sieht es für die Augsburger einfach nicht gut aus. Ich glaube aber nicht, dass es am Trainer liegt. Den Ingolstadtern kann es noch reichen. Darmstadt ist mir nicht so wichtig.“

Manfred Merkle (Vorsitzender des Fußballbezirks Donau/Iller): „Aufgrund dessen letzter Ergebnisse und Auftritte befürchte ich, dass der FC Augsburg absteigt. Die Tendenz geht jedenfalls dahin. Natürlich hat er noch alle Möglichkeiten, aber rein gefühlsmäßig glaube ich, dass es der FCA nicht schafft. Gefühle können natürlich auch täuschen. Darmstadt wird runtergehen. Die Ingolstadter machen im Moment mehr als die anderen da ganz unten und haben mehr Substanz. Aber natürlich sind sie noch längst nicht gerettet. Dem Hamburger SV und dem FSV Mainz 05 traue ich mehr zu, die wird es sicher nicht erwischen.“

Florian Krebs (Innenverteidiger und Kapitän von Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball): „Man konnte nicht damit rechnen, dass Ingolstadt in der vergangenen englischen Woche beide Spiele gewinnt. Damit ist der Abstiegskampf noch spannender geworden. Für die Augsburger ist die Lage jetzt ganz prekär geworden. Die letzten Spiele, die sie abgeliefert haben, sprechen nicht gerade für sie. Die Lage spricht eher für Ingolstadt.“