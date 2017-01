2017-01-30 19:00:00.0

Aufstiegskampf Vöhringer in der Bundesliga

Die Pfeil-Schützen haben sich in München gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Von Armin Schmid

Die Vöhringer Luftgewehrschützen sind in der ersten Bundesliga angekommen. Nachdem die Mannschaft des SV Pfeil Vöhringen schon die gesamte Zweitligasaison ungeschlagen bestritten hatten, ließen sie sich auch beim Aufstiegskampf auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück nicht bezwingen. Mit 3919 Ringen sicherte sich das Vöhringer Team den Sieg und damit auch den Aufstieg in die Bundesliga. „Das war eine fulminante Saison“, betont der Vöhringer Wettkampforganisator Markus Mair.

Letztlich sind die Vöhringer in allen Begegnungen dieser Saison ungeschlagen geblieben und auch in München haben die fünf Schützen in zwei Wettkämpfen noch einmal die hervorragenden Saisonergebnisse bestätigt und den Sieg davongetragen. Im Vordergrund stand wiederum eine starke Mannschaftsleistung, die von Sergej Kamenskiy, Michaela Kögel, Andreas Renz, Florian Krumm und Daniel Schamel in Ringe und Punkte umgesetzt wurde. Top-Leistungsträger war wieder einmal der russische Sportschütze: Mit 398 und 399 Ringen stellte Kamenskiy die Weichen für den späteren Sieg. Eine starke Tagesform hatte auch Daniel Schamel zu verzeichnen. Er erzielte zwei Serien mit jeweils 395 Ringen und rückte die Vöhringer damit ein Stück weiter auf die Erfolgsleiter.

Auch starke Leistungen der konkurrierenden Teams halfen denen nichts. Demster Christenson vom SSV Gronau erzielte das Maximalergebnis von 400 Ringen. Nach zwei Wettkampfdurchgängen und zweimal 40 Schuss standen die Vöhringer mit 3919 Punkten ganz oben in der Tabelle des Aufstiegskampfs. Als starker Gegner erwies sich in München-Hochbrück insbesondere der SV Buch (Reinau-Buch), der am Ende nur knapp geschlagen mit 3916 Ringen auf dem zweiten Platz lag. Da zwei Mannschaften weiterkommen, hat sich der SV Buch genauso wie der SV Pfeil Vöhringen für den Aufstieg in die erste Bundesliga qualifiziert.

„Damit hat sich für uns ein Traum erfüllt“, bekräftigte Vöhringens Mannschaftsschütze Andreas Renz, nachdem der Aufstieg in die Bundesliga feststand. Nach zehn Jahren hartem Training und mehreren Aufstiegen aus den unteren Klassen gehören die Vöhringer Luftgewehrschützen nun zur Spitze des deutschen Schießsports. Ausschlaggebend für den grandiosen Erfolg hält Markus Mair letztlich die breite Mannschaftsaufstellung. So standen der Vöhringer Mannschaft die gesamte Saison über acht ausgezeichnete und ausgeglichene Schützen zur Verfügung. Gepaart mit internationalen Top-Schützen wie Sergei Kamenskiy und Vladislav Fetisov und der schon seit Jahren stabil stark schießenden Michaela Kögel waren die Vöhringer nicht zu stoppen. Beachtlich war auch die Leistung von Alexander Renz, der in dieser Saison alle seine Starts gewonnen hat.