2017-03-31 20:00:00.0

Landesliga Vöhringer müssen gut verteidigen

SCV-Handballer treffen in Friedrichshafen-Fischach auf einen Gegner, der sich in höchster Alarmbereitschaft befindet. Wer sich jetzt entscheidend einbringen kann.

Nur vom Tabellenstand her sind die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen am Samstag um 20 Uhr bei der abstiegsbedrohten HSG Friedrichshafen-Fischbach favorisiert. Denn die Gastgeber befinden sich im Kampf um den Klassenerhalt in höchster Alarmbereitschaft. Zumal in der Vorwoche im Vergleich beim direkten Konkurrenten TV Brenz beim 24:26 beide Punkte gelassen wurden und die Situation für die HSG nun immer prekärer wird.

Vom Hinspiel her sollten die Vöhringer noch gewarnt sein und werden sich ein zweites Mal gegen diesen Gegner sicher nicht zu früh freuen. Nach der 21:11-Pausenführung sah es damals im Sportpark eine Viertelstunde vor Spielende beim 28:21 nach einem klaren Heimsieg aus. Doch nach sieben HSG-Treffern im Minutentakt war beim 28:28 plötzlich wieder alles offen, ehe sich der SCV mit 31:30 noch gerade so ins Ziel rettete.

Nachdem die Saison für den SCV im Großen und Ganzen gelaufen ist, bietet sich nun besonders für die jungen Spieler Gelegenheit, sich in den letzten vier Spielen entscheidend einzubringen.

Mitfahrgelegenheit Für Interessierte besteht kostenlose Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus in die Sporthalle Friedrichshafen (Koberstraße). Abfahrt um 16.45 Uhr am Wielandparkplatz, Zustieg in Ulm entfällt diesmal.