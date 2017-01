2017-01-27 20:00:00.0

Württembergliga Vöhringer setzen auf Elan und Konstanz

Der SCV gibt heute ein Gastspiel beim abstiegsbedrohten HT Uhingen-Holzhausen.

Auch im dritten Spiel des neuen Jahres stehen die Vöhringer Handballer wieder einer abstiegsbedrohten Mannschaft in der Landesliga gegenüber. Am Samstag gilt es für sie um 20 Uhr gegen HT Uhingen-Holzhausen in der Haldenberghalle die seit Jahresbeginn eingeforderte konstante Leistung endlich über die gesamte Spielzeit abzurufen. Zwei Zähler in fremder Halle wären für die Vöhringer nötig, um an den Elan und die Qualität der Vorrunde anzuknüpfen.

Dabei wäre es wichtig, nun gegen den dritten sogenannten leichten Gegner in Folge endlich Selbstvertrauen zu tanken, um in den kommenden Wochen gegen gleichwertige Mannschaften aus den oberen Tabellenregionen auch mental gerüstet zu sein.

Im Hinspiel war HT Uhingen-Holzhausen im Vöhringer Sportpark völlig chancenlos. Schon zur Halbzeit war die Vorentscheidung angesichts der 17:8-Führung für den SCV gefallen, der Heimsieg war mit 35:19 zu keiner Zeit auch nur ein bisschen in Gefahr. Der damalige zehnfache Torschütze David Schuler sollte heute erstmals wieder einsatzbereit sein.

Mitfahrgelegenheit Fans können im Mannschaftsbus mitfahren, Abfahrt am Wielandparkplatz 17 Uhr, Zustieg in Ulm (Esso-Tankstelle/Schwenk) 17.20 Uhr.