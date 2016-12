2016-12-16 18:00:00.0

Kampfsport Vom Geistesblitz zur „interessanten Geschichte“

In Neu-Ulm steigt am Sonntag eine Fight-Night. Was die Besucher beim Thai-Kickboxen erwartet.

Erst war es nur ein Geistesblitz, jetzt ist es ein weiterer Termin im vorweihnachtlichen Eventkalender. Am Sonntag ab 17 Uhr steigt im Neu-Ulmer Starkfeld die „Pompös - Fight-Night“ für Thai-Kickboxer. Andreas Hoffart und Amer Osmanhodzic wollen dabei den exotischen Sport einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen. „Es soll mal was Außergewöhnliches sein“ – den Gang in eine Turnhalle schlossen die beiden ganz bewusst aus und sind mit ihrer Idee bei Winterzauber-Multi-Gastronom Michael Freudenberg auf offene Ohren gestoßen.

„Das ist eine interessante Geschichte, so etwas habe ich noch nie gesehen“ – Freudenberg räumt extra sein Eventzelt auf dem Möbel- Mahler-Gelände aus. Damit schafft er dort Platz für eine Kampfarena und gut 500 Zuschauer. Vier Wochen sind seit der ersten Idee vergangen. „Die Leute können sich auf etwas gefasst machen“, versprechen Hoffart und Osmanhodzic begeistert. Im Vorfeld organisierten sie 15 Kämpfe zu drei mal zwei Minuten und mussten auch eine Liste mit Auflagen der Stadt Neu-Ulm abarbeiten. Jetzt steht das Programm.

30 Kämpfer werden in unterschiedlichen Altersklassen um diverse Sachpreise und maximal 300 Euro Preisgeld fighten. Höhepunkt soll ein Turnier mit vier Athleten der 75-Kilogramm-Klasse sein. Beim Thai-Kickboxen sind im Gegensatz zum „normalen“ Kickboxen weitere Techniken erlaubt. So dürfen in der 1000 Jahre alten Sportart auch Fußtritte sowie Ellenbogen- und Kniestöße eingesetzt werden. Für Andreas Hoffart und Amer Osmanhodzic ist besonders wichtig, dass der Abend ohne größere Verletzungen abläuft. „Das ist wirklich pure Disziplin“, erklärt Hoffart. Der soziale Aspekt soll auch nicht vernachlässigt werden. Unter dem Motto „Lieber helfen, als selbst Hilfe brauchen“ werden Spenden für die eineinhalbjährige Filiz gesammelt, die schwer an Leukämie erkrankt ist.

Fight-Night: Infos unter: www.cachena-training.de und www. Winterzauber-ulm.de