2017-05-17 19:30:00.0

Deutsche Meisterschaft Von „Kung Fu“ bis „Ägypten“

Fahrerinnen des RFV Illertissen mischen mit ihren Küren bei der Freestyle-DM gut mit. Wie insbesondere die Gruppen abschnitten.

Bei der deutschen Freestyle-Meisterschaft in Bottrop erzielten die Einradfahrerinnen des RFV Illertissen sehr gute Ergebnisse.

Jennifer Rueß ging mit Ihrer Kür „Kung Fu“ in der starken Altersklasse U19 an den Start. Ihr gelang ein sehr guter Durchgang und sie verpasste als Vierte nur ganz knapp das Podest, erreichte aber den Einzug ins Finale am darauffolgenden Tag. Julia Böttinger wurde in der U17 mit ihrer Kür als Marilyn Monroe Neunte. Lea und Fabienne Sturm traten erstmals bei einer DM an und kamen mit ihrer Paarkür „Spy Kids“ in der U15 auf den achten Rang.

In der U19 lief es für Jennifer Rueß und ihre langjährige Einrad-Partnerin Ramona Lezius bei ihrem Thema „Fire and Ice“ nicht optimal, aber es reichte in ihrer Altersklasse für den ersten Platz. Den Einzug ins Finale verpassten die beiden Illertisserinnen aber. Die beiden „Charleston“-Tänzerinnen auf dem Einrad, Selina Kögel und Daniela Fischer, hatten es in der starken Klasse 19+ nicht leicht und wurden letztlich Siebte.

Bei den Endkämpfen belegte Jennifer Rueß als Kung-Fu-Kämpferin in der Einzelkür den sechsten Platz. Das Illertisser Kleingruppen-Team mit acht Mitgliedern hatte in der Kategorie 15+ bei der Gruppenkür mit „Ägypten“ einen guten Auftritt, schlug unter anderen das Baden-Württemberg-Team und erreichte den guten vierten Platz. Die zwölfköpfige Illertisser U-15-Großgruppe trat erstmals bei einer „Deutschen“ an. Zum Thema „Das vergessene Volk“ lieferte sie eine sehr gelungenen Vorstellung ab, wurde Vierter und verpasste das Podest nur um ein paar Zehntel.