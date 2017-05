2017-05-04 20:00:00.0

Regionalliga Bayern Weitere Bauchlandung unerwünscht

FV Illertissen will nach zwei Heimniederlagen beim VfR Garching punkten. Doch schon das Hinspiel ging verloren. Warum es in der Münchner Vorstadt schwer wird. Von Hermann Schiller

Von Hermann Schiller

Fußball-Regionalligist FV Illertissen bekommt es am Samstag (13 Uhr) zum dritten Mal in Folge mit einem Gegner zu tun, der noch Punkte für den Klassenerhalt braucht. Dies ist bei Aufsteiger VfR Garching, der den direkten Wiederaufstieg geschafft hatte und der nun den FVI empfängt, der Fall.

ANZEIGE

Die Münchner Vorstäder belegen zwar Platz elf, aber der Vorsprung auf Relegationsplatz 15 beträgt nur sechs Punkte. Dass es soweit kam, verdanken die Garchinger einem Einbruch in der Rückrunde. Der fast sensationelle Platz sechs stand nach der Vorrunde zu Buche – von Abstiegsgefahr keine Spur. Doch in der Rückrundentabelle belegt der VfR den drittletzten Tabellenplatz. Von den letzten acht Spielen hat er nur eines gewonnen. Vor allem die Defensive scheint arg löchrig zu sein, denn nur der SV Seligenporten und Absteiger Bayern Hof aus dem Tabellenkeller haben mehr Gegentore kassiert.

„Das ist wieder so ein Gegner, mit dem wir uns schwer tun“, weiß Trainer Ilija Aracic jetzt schon. „So wie in den letzten beiden Spielen dürfen wir nicht auftreten, sondern so wie in den Partien davor. Auch in Garching wird der Spielausgang davon abhängen, wie wir auftreten. Ich will die Bereitschaft sehen, Zweikämpfe zu gewinnen.“ Das hat er der Mannschaft im Lauf der Woche klargemacht. Er sei gespannt auf deren Reaktion, die mit den letzten Vorstellungen manches bis dahin Erarbeitete kaputt gemacht habe. Zudem hätten die Garchinger schon in der Vorrunde bei ihrem 2:1-Sieg gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die man nicht im Vorübergehen schlagen könne.

Verzichten müssen die Garchinger wohl auf ihren Torjäger Manuel Eisgruber. Der 15-fache Torschütze musste zuletzt wegen eines Innenbandanrisses pausieren. Kontinuität heißt beim Illertisser Gegner, zumindest was den Trainer betrifft, das Schlagwort. Daniel Weber ist dort in seiner siebten Saison tätig und ist mit der Mannschaft vier Mal aufgestiegen.

Die Illertisser werden erneut auf einen Gegner treffen, der keinen Meter Boden preisgibt. Der FVI wird aber bestrebt sein, Werbung für das Derby gegen den FC Memmingen in der kommenden Woche zu machen. Vor diesem dann wohl letzten Saisonhöhepunkt wird der FVI aber alles geben müssen, um mit einem Erfolg ins Illertal zurückzukehren. Was das Personal betrifft, so hatte Moritz Nebel zu Wochenbeginn muskuläre Probleme, doch Ilija Aracic hofft, dass er bis zum Spiel wieder fit ist. Darüber hinaus sind alle Mann an Bord.