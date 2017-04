2017-04-12 18:00:00.0

Fußball „Wir lassen uns unsere Freude nicht kaputt machen“

Wie zwei Schlachtenbummler aus Senden und Bellenberg die dramatischen Stunden in Dortmund erlebt haben Von Pit Meier

Es war für beide die erste Reise in die Kultstadt des deutschen Fußballs: Für den Dortmund-Fan Johannes Schmirander aus Senden und den Bayern-Fan Denis Vespermann aus Bellenberg, der mitgekommen war, um die unvergleichliche Atmosphäre im Signal-Iduna-Park zu schnuppern. Geklappt hat das erst gestern, nachdem das Spiel der Champions-League zwischen der Borussia und AS Monaco am Dienstag nach einem Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus kurzfristig abgesagt worden war.

Wovon die beiden Freunde aus dem Landkreis Neu-Ulm erst reichlich spät erfahren haben. Vespermann und Schmirander hatten sich in einem Hotel in einem Vorort einquartiert, in dem ansonsten vor allem französische Anhänger untergekommen waren. Fanfreundschaften wurden gepflegt, die Stimmung in der Stadt aufgesaugt und die Nachrichtenlage schien in diesen Stunden unwichtig. Erst kurz vor den Stadiontoren bemerkten Vespermann und Schmirander die in Grüppchen herum stehenden und diskutierenden Menschen, kurz danach ging eine Handynachricht von Vespermanns Vater ein: Die beiden Kumpels sollten mal abchecken, ob das Spiel überhaupt stattfindet. „Zwei bis drei Minuten später strömten auch schon die Massen aus dem Stadion heraus“, berichtet Vespermann junior, der auch Jugendleiter beim RSV Wullenstetten ist.

Der Bellenberger beschreibt die Stimmung vor dem Stadion und später in der Stadt als gedrückt, aber ruhig: „So etwas wie aufkommende Panik habe ich nicht bemerkt.“ Dagegen musste Schmirander „sofort an Paris denken.“ Während die deutsche Nationalmannschaft am 13. November 2015 im Stade de France gegen Frankreich spielte, starben bei islamistisch motivierten Attentaten in der französischen Hauptstadt 130 Menschen.

Bei der Explosion in Dortmund wurden Borussen-Verteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt, das Spiel wurde auf den gestrigen Abend neu angesetzt. Für die Kumpels aus dem Landkreis Neu-Ulm war es keine Frage, dass sie ihren Aufenthalt verlängern. Vespermann hat als Lehrer derzeit sowieso Ferien und Schmirander hat sich kurzerhand einen weiteren Tag Urlaub genommen. Vespermann spricht für beide, wenn er sagt: „Wir lassen uns sicher nicht von irgendwelchen Vollidioten unseren Sport und unsere Freude daran kaputt machen.“