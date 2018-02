2018-02-11 20:32:00.0

Fußball Zwei Elfmeter helfen FVI beim zweiten Test

Der FVI Illertissen holt sich im zweiten Testspiel seinen zweiten Sieg. Der Landesligist TSV Weilheim zeigt sich in der ersten Halbzeit etwas übermotiviert.

Zu einem klaren 5:2 (3:1)-Sieg ist der Regionalligist FV Illertissen am Samstag beim württembergischen Landesligisten TSV Weilheim gekommen.

Trainer Herbert Sailer hatte erneut den ganzen Kader eingesetzt, 17 Feldspieler und zwei Torhüter. Der Landesligadritte war auf dem engen Kunstrasenplatz sogar durch Robert Kljajic (10.) in Führung. Allerdings ging diesem 1:0 eine eindeutige Abseitsstellung voraus.

Die Illertisser kamen nach einer guten Viertelstunde immer besser ins Spiel und die Einheimischen hatten Probleme damit, die Gäste zu bremsen. Raffael Gouveia-Rodrigues wurde dabei in der 15. Minute im Strafraum von den Beinen geholt. Der Elfmeterpfiff blieb aus, jedoch gab es kurz darauf gleich zwei Elfmeter. Beide verwandelte Marco Hahn zum 1:1 und 2:1 aus Sicht der Illertisser (18. und 27.) Rafael Gouveia-Rodrigues sorgte dann in der 33. Minute für den Halbzeitstand und verwandelte eine Flanke von Daniel Lang zum 3:1.

Zur Pause wurde durchgewechselt und Maurice Strobel erhöhte in der 49. Minute zum 4:1. Die Illertisser drückten aufs Tempo und in der 62. Minute erzielte Pedro Allgaier das 5:1. Der Weilheimer Mike Tausch nutzte in der 68. Minute eine Unaufmerksamkeit in der Illertisser Abwehr zum 5:2. „Gegen den Ball waren wir heute nicht so konsequent wie zuletzt“, sagte Trainer Herbert Sailer. „In der Offensive vermisste ich die letzte Konsequenz. Man sah, es gibt schon noch was zu tun.“ (hs)