2017-02-27 14:32:53.0

Neuburg 29-Jähriger greift Mitbewohner mit Fäusten und Messer an

In einem Asylbewerberheim in Neuburg greift ein Flüchtling seinen Mitbewohner an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

In Neuburg soll ein 29-Jähriger versucht haben, seinen Mitbewohner zu töten. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto, Archiv)