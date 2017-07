2017-07-11 08:17:00.0

Neuburg 300.000 Eier, 500 Kaffees: Stadtrat wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Stadtrat Andreas Schwierz (FDP) muss sich wegen Steuerhinterziehung vor dem Amtsgericht Ingolstadt verantworten. Die Vorwürfe weist er zurück. Von Bastian Sünkel

Seine Stimme klingt gebrochen und er wirkt so aufgeregt, wie wohl selten in seinem Leben. Für Stadtrat Andreas Schwierz (FDP) war es ein schwerer Gang ans Amtsgericht Ingolstadt, vielleicht einer der schwierigsten seines Lebens. Im Alltag des einstigen Geschäftsmanns hat sich vor drei Jahren ein tiefer Schnitt abgezeichnet. Viele Menschen haben sich seitdem gefragt, wie das nur passieren konnte, dass der Neuburger plötzlich in akute Geldnöte geraten ist.

Es ist September 2014 und dem Chef der beiden gastronomischen Betriebe Zeitlos (seit 2002) und Elisenlounge (2007) sowie des Obst- und Gemüseladens Citrus (2010) bleibt nichts mehr anderes übrig, als seine Probleme öffentlich zu machen. Obwohl die Geschäfte bekanntlich gut gehen, muss Schwierz, der zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre das Zeitlos betreibt, Insolvenz anmelden. Doch es kommt noch dicker. Das Finanzamt Ingolstadt stößt bei einer Untersuchung der Bilanzen auf Ungereimtheiten. Knapp drei Jahre später findet sich der einstige Gastronom auf der Anklagebank wieder: Ihm wird Steuerbetrug in Höhe von rund 570.000 Euro vorgeworfen. Für ihn geht es um alles. Spricht ihn das Gericht schuldig, wird es ohne Geständnis wohl kaum auf eine Bewährungsstrafe hinauslaufen. Dem FDP-Stadtrat droht dann das Gefängnis.

ANZEIGE

Andreas Schwierz: Ein Mann, der sich nicht mehr auskannte

Andreas Schwierz hat für diesen Tag seine Gedanken so gut es ging geordnet. Als ein Stapel Papiere liegen sie vor ihm auf dem Tisch im Sitzungssaal 115. Er wird sprechen – und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft versuchen abzuschmettern. Das heißt aber auch: Sollte er schließlich doch schuldig gesprochen werden, droht die Freiheitsstrafe. Das gibt ihm auch Richter Christian Veh in all seiner Deutlichkeit zu verstehen.

Wie rechtfertigt sich also der Neuburger Stadtrat? Es ist eine persönliche Geschichte von einem Mann, dem sein Beruf irgendwann über den Kopf gewachsen ist. "Die Steuersache schluckte Geld und Kapazitäten", sagt Andreas Schwierz. Die lief nämlich schon eine ganze Weile, bevor den Stadtrat Geldsorgen plagten. Die Ingolstädter Steuerfahnder forderten 2011 die Rückzahlung von mehr als einer halben Million Euro. Schwierz verliest vor Gericht, dass er sich aber keiner Schuld bewusst war und dem Beamten – ohne Geständnis – ein Angebot von 70.000 Euro unterbreitete. Der lehnte ab und das Verfahren wurde eingeleitet.

Das Citrus schloss Schwierz umgehend. Die beiden Gastronomiebetriebe übergab er in die Hände von Manfred und Michaela Enzersberger (Zeitlos) sowie an Christoph Gräbner und Jürgen Wittmann (Elisenlounge). Wie sich überhaupt eine derart enorme Summe anhäufen konnte, versucht Schwierz schließlich Richter und Staatsanwalt zu erklären. Eine Hauptschuld lastet er einer Einstellung an den portablen Gastro-Kassen schuld sein. Demnach habe der Gastronom das Anlernen seiner Arbeitskräfte über eine "Lager-Bediener"-Taste abgewickelt, die nach seiner Information keine Speisen und Getränke in die Gesamtbilanz bucht. Das sei ein Fehler gewesen, bestätigt er heute. Denn regelmäßig seit der Eröffnung wurden so Teilbeträge falsch gebucht. Sich lastet Schwierz an, dass er das Kassenbuch nicht täglich, sondern nur einmal im Monat aktualisiert hat. Von Späßen der Angestellten im Trainingsprogramm erzählt er auch, von 300.000 bestellten Eiern und 500 Latte macchiato, die eigentlich nicht hätten gebucht werden dürfen.

Nach den Aussagen dreier Finanzbeamter wird es an den nächsten Verhandlungstagen vor allem um die "Lager-Bediener"-Taste gehen. Der Prozess wird am Mittwoch, 26. Juli, fortgesetzt.