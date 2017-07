2017-07-06 08:32:00.0

Ingolstadt 38-Jähriger wegen Vergewaltigung der Ehefrau vor Gericht

Eine Frau beschuldigt ihren Noch-Ehemann, sie vergewaltigt zu haben. Sie spricht von einer langen Leidensgeschichte, zu der auch verstörende Handynachrichten gehören. Von Luzia Grasser

Der Mann steigt übers Dachfenster ins Bad ein. Dort steht eine Frau unter der Dusche – seine Noch-Ehefrau. Der Mann geht kurz aus dem Zimmer, kommt nackt wieder zurück und vergewaltigt seine Frau. Zuerst in der Dusche, danach auf dem Boden des Badezimmers. Die Frau versucht, ihn wegzuschubsen, sie heult, schreit „Hau ab“ und am Ende lässt sie alles über sich ergehen. So sieht es die Anklage, die am Mittwoch am Landgericht verlesen worden ist. Und so hat es die Ehefrau geschildert. Bei der Polizei, bei der richterlichen Vernehmung und am Mittwoch am Landgericht. Drei Stunden lang hat sie von der Tat erzählt, die ihr Mann begangen haben soll. Und hat dabei das Bild einer zerrütteten Ehe offenbart.

Der Fall ist auch in juristischer Hinsicht interessant: Hier könnte bei einer möglichen Verurteilung das Prinzip „Nein heißt Nein“ greifen, das erst seit Anfang November des vergangenen Jahres im Strafrecht verankert ist. Konkret bedeutet dies, dass der Tatbestand einer Vergewaltigung bereits erfüllt ist, wenn das Opfer deutlich macht, dass es keinen Sex will. Dazu muss keine Gewalt oder die Androhung von Gewalt mehr im Spiel sein. Bis zur Gesetzesänderung war dies der Fall.

Keine sichtbaren Verletzungen

Sichtbare Verletzungen hatte die Frau nämlich von der Tat nicht davon getragen, wie eine Ärztin bestätigte. Die 38-Jährige lastet ihrem Ex auch keine brutalen Schläge an. Er haben sie gegen die Duschwand in der engen Kabine gedrückt und da habe sie gewusst, dass sie es erdulden müsse. Dann habe er „Danke Schatzi“ gesagt und sei verschwunden. Die Kinder waren währenddessen in der Schule.

Vor Gericht schilderte die Frau eine lange Leidenszeit. Seit Ende der 90er waren sie zusammen, haben drei Kinder bekommen. Sie waren noch nicht lange ein Paar, da musste der Mann, damals gerade 19 Jahre alt, bereits ins Gefängnis. Als Jugendlicher hatte er einiges ausgefressen: Er hatte Walkmen, Lautsprecher und teure Turnschuhe gestohlen, hatte Autos geknackt und war mit ihnen auf Spritztour gegangen – bis er sie gegen die nächste Wand gesetzt hatte. Zuschlagen hatte er auch mal und sich als Drogendealer versucht. Trotz allem: Bis auf permanente Geldsorgen sei die Ehe weitgehend in Ordnung gewesen, sagte die Frau.

Ehefrau: Er forderte ständig Sex

Doch die Streitigkeiten seien in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Sie hätten sich nur noch angebrüllt, ihr Mann sei brennend eifersüchtig gewesen und ständig habe er Sex von ihr gefordert. Oft sei sie zu den Kindern geflüchtet, nur, damit sie ihre Ruhe vor ihm habe, „manchmal hab ich’s über mich ergehen lassen, weil ich’s hinter mir haben wollte“. Im Februar vergangenen Jahres war der Mann dann doch aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Ein paar Monate sei dann Ruhe gewesen, sagt die Frau. Dann habe er sie wieder mit Handynachrichten und Anrufen bombardiert. Die wurden vor Gericht verlesen, Audio-Nachrichten wurden abgespielt. Und sie liefern ein verstörendes Bild der Ehe. Er beschimpfte seine Frau aufs Übelste, gleichzeitig drängte er auf Sex. Der würde ihm schließlich zustehen, wenn er schon den Rasen mähe und für die Kinder Unterhalt zahle. Und immer wieder zeigte sich seine rasende Eifersucht auf den neuen Freund seiner Ex: „Hätte ich das damals rausgekriegt, dann wärst du jetzt unter der Erde.“

Seit der Trennung habe es drei Übergriffe gegeben, sagte die Frau aus. Nach dem Vorfall in der Dusche ging sie schließlich noch am selben Tag zur Polizei – mit Unterstützung einer Kollegin. Vor einigen Jahren hatte die Ingolstädterin eine Anzeige zurückgezogen, diesmal blieb sie dabei. „Aber sie hatte große Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war“, beschrieb eine Polizistin die Verfassung der Frau. Schließlich kann der Mann nun keinen Unterhalt mehr zahlen und sie ist trotz ihrer Arbeit auf Sozialleistungen angewiesen. Und den Kindern habe sie ihren Vater genommen.

Der Angeklagte hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Aber er hat durchblicken lassen, dass er eine Vergewaltigung vehement abstreitet. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, so seine Auffassung. Das jedenfalls hatte er in einem Brief geschrieben, den er aus dem Gefängnis heraus an eine Bekannte geschickt hatte. Freitag will er sich äußern. Womöglich werden dann auch seine minderjährigen Kinder aussagen. Darunter auch sein kleiner Sohn, zu dem die Beziehung noch immer sehr innig ist.

Die Verhandlung wird am Freitag fortgesetzt.