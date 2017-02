2017-02-05 17:09:04.0

Kreis Eichstätt 56-jähriger Landwirt aus Kösching wohl von Ast erschlagen

Im Landkreis Eichstätt ist ein Landwirt am Freitag wohl von einem Ast erschlagen worden. Angehörige fanden den Mann nachts im Wald.

Ein 56-jähriger Landwirt aus Kösching (Landkreis Eichstätt) ist am Freitag bei Waldarbeiten im Köschinger Forst wohl von einem Ast erschlagen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Angehörige fanden den Landwirt Freitagnacht leblos im Wald. Er lag laut Polizei unter einem großen Ast. Offenbar habe sich bei Baumfällarbeiten ein Stamm in einem anderen Baum verfangen und dort in etwa acht Metern Höhe einen großen Ast abgerissen. Dieser Ast traf den Landwirt am Kopf. AZ