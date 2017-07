2017-07-16 14:31:00.0

Neuburg Auf dem Spielplatz: 22-jähriger Mann schlägt Kind

Er bettelte regelrecht um die Zelle: Ein 22-Jähriger geht in Neuburg auf ein Kind los und Stunden später auf die Eltern.

Er ist ohne ersichtlichen Grund auf ein Kind losgegangen – und anschließend dreht der Mann vollkommen durch: Ein 22-Jähriger schlug am Samstag auf dem Spielplatz am Neuburger Bücherturm einen 9-jährigen Buben in den Nacken. Als Zeugen die Polizei alarmierten, stellte sich heraus, dass der Beschuldigte keinen Ausweis bei sich hatte, erklärt die Polizei, die den Mann mit aufs Revier nahm.

Aggressiver Mann sucht Polizei heim

Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er die Beamten, wurde aber schließlich frei gelassen, nachdem die Polizisten seine Identität geklärt hatten. Keine gute Idee, wie sich letztlich herausstellte: Gegen 16 Uhr kehrte der 22-Jährige zur Polizeiinspektion zurück, beleidigte ein weiteres Mal die Polizisten, erhielt letztlich Hausverbot – auch das war keine optimale Lösung.

Der aggressive Mann ging erneut zum Spielplatz, schubste die Mutter des 9-Jährigen, dann würgte er den Vater, berichtet die Polizei. Das brachte dem Mann am Ende doch noch in die Zelle. Die Geschädigten wurden beim Angriff leicht verletzt. nr