2017-09-18 19:14:00.0

Neuburg Bundeswehr investiert 70 Millionen Euro in Neuburger Geschwader

Ursula von der Leyen stattet dem Neuburger Luftwaffengeschwader einen kurzen Besuch ab. Neben Gesprächen mit der Führung und Soldaten hat sie auch noch gute Nachrichten dabei. Von Manfred Rinke

Im zweiten Anlauf hat es mit dem ersten Besuch von Ursula von der Leyen in Neuburg geklappt. Ende Juli musste die Verteidigungsministerin noch einen Wahlkampfauftritt mit CSU-Bundestagsabgeordnetem Reinhard Brandl in der Rennbahn kurzfristig absagen. In Mali war ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt, dabei hatten zwei Soldaten ihr Leben verloren. Am Montag nun landete sie in einer Global 5000 der Bundeswehrbereitschaft pünktlich auf der frisch sanierten Startbahn im Fliegerhorst. Dabei hatte sie gute Nachrichten für den Geschwaderstandort.

Kurz bevor Kommodore Holger Neumann nach viereinhalb Jahren Dienstzeit seine Zelte in Neuburg abbrechen wird, um seinen neuen Job direkt im Verteidigungsministerium in Berlin anzutreten, bekam „sein Geschwader“ noch einmal hohen Besuch. Der Bedeutung des Gastes wurde der große Sicherheitsaufwand gerecht. Ein Hundeführer der Polizei ließ seinen abgerichteten Vierbeiner sogar an den abgegeben Fototaschen der Journalisten nach gefährlichen Inhalten schnüffeln.

„Das ist schon eine große Ehre, etwas Besonderes, wenn die Ministerin persönlich kommt“, befand Oberst Neumann. Und Oberstleutnant Thomas Früh, der am kommenden Dienstag das Geschwader als neuer Kommodore übernimmt, wird seinen ersten Tag in Neuburg mit der Visite seiner obersten Chefin so schnell ebenfalls nicht vergessen. Und auch Reinhard Brandl wird es gefreut haben, dass die Verteidigungsministerin es kurz vor dem Urnengang am kommenden Sonntag doch noch in seinen Wahlkreis geschafft hat.

Ursula von der Leyen: "Der Standort hat Zukunft"

Mit dem Kommodore empfing Brandl Ursula von der Leyen, als sie die Treppe der Global 5000 herabstieg. Was folgte, war zunächst ein Führungsgespräch mit Holger Neumann und Thomas Früh im neu errichteten Tower. Danach ließ sich die Ministerin von Oberstleutnant Swen Jacob vor einem startbereiten Eurofighter die Aufgabe der Alarmrotte erklären. Zum Abschluss gab es im Vortragsraum der neuen Flugplatzwerft noch eine interne Gesprächsrunde mit rund 100 Soldaten.

Davor war die Ministerin für ein kurzes Statement vor die Presse getreten. Interessant sei der Besuch im Neuburger Geschwader, das seit zehn Jahren mit dem Eurofighter den Luftraum über Deutschland sichern würde und dies mit „hoher Professionalität und Leidenschaft“. Für die jährliche Unterstützung der Luftraumüberwachung im Baltikum würden sich die Piloten nicht nur den großen Respekt der Esten, Letten und Litauer verdienen. „Die dortigen Menschen sind auch überaus dankbar für diesen Einsatz.“ Von der Leyen freue es zudem, dass die Luftwaffe in der Region so tief verwurzelt und eingebunden sei. „Das Band zu den hier lebenden Menschen ist ein festes“, betonte sie.

Nachdem in den vergangenen fünf Jahren bereits 50 Millionen Euro in die Modernisierung und Sanierung des Geschwaders geflossen seien, würden in den kommenden fünf Jahren noch einmal 70 Millionen investiert, dann auch in Unterkünfte und Sporthallen. „Der Standort hat Zukunft“, betonte Ursula von der Leyen.

Ohnehin sei in der zu Ende gehenden Legislaturperiode viel Geld in die Modernisierung des Materials und der Technik der gesamten Bundeswehr gesteckt worden. Die 30 Milliarden Euro hätten nicht zuletzt dazu beigetragen, die Bundeswehr auch für Frauen attraktiver zu machen, betonte die 58-jährige Ministerin.

Von Neuburg aus ging es übrigens nicht im Flieger, sondern im Auto weiter. Das Ziel war Stuttgart, wo ein Wahlkampfauftritt auf Ursula von der Leyen wartete.