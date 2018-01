2018-01-27 11:59:06.0

"Miss Bayern 2018" Die schönste Bayerin kommt aus Ingolstadt

Am Freitag fiel die Wahl für die "Miss Bayern 2018". Die 21-jährige Sarah Zahn aus Ingolstadt holte sich die Krone und darf Bayern bei der "Miss Germany"-Wahl vertreten. Von Manfred Dittenhofer

Die "Miss Bayern 2018" ist 21 Jahre alt und kommt aus Ingolstadt. Am Freitagabend durfte sich Sarah Zahn die Krone aufs Haupt setzen lassen. Sie hatte die beste Figur in Abendkleid und Bikini gemacht und sich gegen 18 Mitbewerberinnen in der Endausscheidung, die erstmals auch noch in Ingolstadt stattfand, als "Miss Bayern" durchgesetzt.

Die neue "Miss Bayern" kommt aus Ingolstadt

Die Konkurrenz war groß - und hübsch. 19 Frauen im Alter zwischen 17 und 29 Jahren hatten es in die Top 20 geschafft. Eine Bewerberin hatte krankheitsbedingt absagen müssen. Auf dem roten Laufsteg überzeugte die 21-jährige Erzieherin Zahn, die ursprünglich aus Dachau stammt, die Jury.

ANZEIGE

In der saßen unter anderem die "Miss Germany 50+ 2018", Manuela Thoma-Adofo, "Mr. Germany 2017", Dominik Bruntner, bekannt auch aus "Promi Big Brother", und "Miss Germany 2016", Lena Bröder. Außerdem mit in der Jury: "First Society Lady" Uschi Ackermann mit ihrem Mops Sir Henry, Christian Polanc, bekannt aus "Let's Dance", "Germany's Next Top Model"-Kandidatin Laura Bleicher sowie Thaiboxweltmeister Dardan Morina und "Bachelor" Leonhard Freier.

"Miss Bayern" Sarah Zahn im Februar bei Wahl zur "Miss Germany"

Sarah Zahn darf sich nun auf das Schönheitscamp freuen, das vor der Wahl zur "Miss Germany" am 24. Februar stattfindet. Dort tritt sie dann als Vertreterin des Freistaats an. Unter anderem geht es für die Kandidatinnen nach Fuerteventura.