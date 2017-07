2017-07-19 07:51:00.0

Donau-Ries Donau-Auen bleiben im Rennen um dritten Nationalpark

Nur noch zwei Regionen in Bayern kommen für ein weiteres Schutzgebiet in Frage. Warum das für Kritik sorgt.

Auf der Suche nach einem geeigneten Standort für einen dritten Nationalpark in Bayern hat das Kabinett im Landtag gestern eine Vorauswahl getroffen: Die Donau-Auen und die Rhön kommen in die engere Wahl für ein neues Schutzgebiet. Ein Nationalpark könnte in beiden Regionen "einen deutschlandweiten Akzent für den Naturschutz setzen", sagte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Während an der Donau der erste deutsche Auen-Nationalpark entstehen könnte, wäre das Besondere in der Rhön "das länderübergreifende Konzept" mit Hessen. Bislang sind der Bayerische Wald und das Berchtesgadener Land die beiden einzigen Nationalparks im Freistaat.

Die endgültige Standortentscheidung vertagte das Kabinett auf unbestimmte Zeit. Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) sagte zwar, sie wünsche sich möglichst schnell ein Ergebnis. Gleichzeitig betonte sie, dass eine solche "historische Entscheidung" ihre Zeit brauche.

Schutzgebiet Donau-Auen: Ein kleines Stück in Schwaben

Zumal schon die gestrige Vorentscheidung auf ein geteiltes Echo stieß. Im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen war die Freude groß. Ein Nationalpark entlang der Donau wäre ein "Ritterschlag und eine große Chance für die Region", sagte Landrat Roland Weigert (Freie Wähler). Ein Schutzgebiet Donau-Auen würde überwiegend im Norden Oberbayerns liegen und noch ein kleines Stück nach Schwaben hineinreichen. Die Donau ist in diesem Bereich noch relativ naturbelassen. Diskutiert wird ein Stück etwa von Marxheim (Kreis Donau-Ries), wo der Lech in die Donau mündet, bis nach Ingolstadt.

Stimmen zur Nationalpark-Vorentscheidung 1 von 13 vorherige Seite nächste Seite

Die Vorentscheidung des bayerischen Kabinetts, dass der dritte Nationalpark im Freistaat entweder in der Rhön oder den Donauauen entstehen soll, ist auf ein geteiltes Echo gestoßen. Hier einige Stimmen:



"Diese Entscheidung der Landesregierung von Horst Seehofer verhindert den bestmöglichen Naturschutz. Steigerwald und Spessart sind die besten Gebiete, da sie als alte und große Laubwälder ökologisch von besonderem Wert sind. Wenn die Landesregierung die Empfehlung der Umweltschutzverbände ignoriert, dann geht es beim dritten Nationalpark in Bayern nicht in erster Linie um den Schutz der Natur." (Greenpeace-Waldexpertin Sandra Hieke)



"Wir freuen uns, dass trotz massiven Protesten von örtlichen CSU-Landtagsabgeordneten, Holzindustrielobbyisten und dem Bayerischen Bauernverband zwei geeignete und ebenfalls vom Bund Naturschutz vorgeschlagene Regionen in die Konzeptphase kommen...Bedauerlich ist, dass Horst Seehofer und das Kabinett mit dem Ausschluss von Steigerwald und Spessart jedoch gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung und alle naturschutzfachlichen Argumente handeln." (Hubert Weiger, Vorsitzender des Bundes Naturschutz in Bayern)



"Auch wenn ich mich für beide Regionen freue: Das unprofessionelle und intransparente Vorgehen von Ministerin Scharf bringt Bayern einen Nationalpark des geringsten Widerstands, der in erster Linie der CSU einen falschen umweltpolitischen Anstrich verleihen soll. Es gibt aber offensichtlich weder den Willen noch den Mut zur besten Lösung für den Naturschutz." (Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Florian von Brunn, der die Nichtberücksichtigung von Steigerwald und Spessart unverständlich nennt)



"Hier ging es nicht um den großen Wurf, etwa zum Schutz der wertvollen Buchenbestände in Bayern, sondern letztlich um den Weg des geringsten Widerstands." (Der Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Magerl, der einen Nationalpark Steigerwald favorisiert hätte)



"Das Vorgehen der Staatsregierung ist kritikwürdig, weil gesagt wurde, ein Nationalpark komme nur mit Zustimmung der Bevölkerung, aber nicht dargelegt wurde, wie die Zustimmung ermittelt wird." (Hans Jürgen Fahn, unterfränkischer Landtagsabgeordneter der Freien Wähler)



"Ich begrüße die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung explizit und bin froh, dass das Thema Nationalpark im Spessart jetzt vom Tisch ist. Der gesamte Prozess der CSU-Staatsregierung hat in den vergangenen Monaten in der Region tiefe Gräben ausgehoben, die jetzt mühsam wieder zugeschüttet werden müssen. Das ist bedauerlich und wäre nicht nötig gewesen." (Der unterfränkische FDP-Bezirksvorsitzende Karsten Klein)



"Ich finde es sehr gut, dass mit der Entscheidung des Kabinetts heute der Zeitdruck herausgenommen wurde. Ich habe auch immer deutlich gemacht: Zunächst muss klar sein, wie die Gebietskulisse aussieht und auf dieser Sachlage muss diskutiert werden, bevor man eine Entscheidung treffen kann. Oder wie man in Franken sagt: Man muss nun einen Kloß nach dem anderen essen." (Thomas Bold (CSU), Landrat von Bad Kissingen)



"Ich freue mich, dass der Ministerrat einen Waldanteil in der Rhön als geeignete Kulisse ansieht. Das könnte ein sehr schönes Nebeneinander mit der hochwertigen Kulturlandschaft des Biosphärenreservates ergeben....Der Nationalpark ist die einzige Form, um den Wald seinem Lebenszyklus überlassen zu können, ihn alt werden zu lassen und ihn nicht wirtschaftlich zu nutzen." (Thomas Habermann (CSU), Landrat Landkreis Rhön-Grabfeld)



"Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass beide Seiten davon überzeugt sind, dass die Region wertvoll ist. Sie hat aus naturschutzfachlicher und touristischer Sicht Potenzial. Nun ist es wichtig, diese "vertane Chance" anderweitig zu nutzen, um für die Region etwas zu erreichen." (Thomas Schiebel (Freie Wähler), Landrat des Landkreises Main-Spessart zum Ausscheiden des Spessart aus der Kandidatenrunde)



"Ich habe aus meiner ablehnenden Haltung zu einem möglichen Nationalpark Spessart keinen Hehl gemacht. Deshalb bin ich froh, dass das Thema nun vom Tisch ist. Die Diskussionen um einen Nationalpark, die mittlerweile völlig festgefahren sind, haben die Region tief gespalten - das hätte es alles so gar nicht gebracht." (Bundestagsabgeordneter Alexander Hoffmann (CSU), Bundestagswahlkreis Main-Spessart)



"Da nun nur noch die Rhön in die Konzeptphase aufgenommen wurde, sind wir der Auffassung, dass in Spessart und Steigerwald weitere Unterschutzstellung von wertvollen Flächen zeitnah stattfinden muss. Im Steigerwald muss der "Hohe Buchene Wald" jetzt dringend unter Schutz gestellt werden, damit unsere Kinder und Enkel diese besondere Waldlandschaft noch erleben können." (Manuela Rottmann, Grünen-Bezirksvorsitzende in Unterfranken)



"Alles befindet sich im ständigen Wandel, auch die Natur! Klimaveränderungen, menschliches Tun, aber auch andere Umwelteinflüsse führen zu ständigen Veränderungen in der Artenzusammensetzung. Zu glauben, durch einfache Stilllegung von Waldflächen würde sich alles zum Guten wenden, ist naiv und ein Auslaufmodell." (Landtagsabgeordneter Peter Winter (CSU), der zudem Vorsitzender des Vereines "Wir im Spessart" ist, der sich gegen einen Nationalpark im Spessart gestellt hat) (dpa)

Kritik kam derweil von Umweltschützern, die sich aus ökologischen Gründen für den besonderen Schutz der Laubwälder im Spessart und im Steigerwald ausgesprochen hatten. Beide Regionen sind seit gestern aus dem Rennen. Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, sprach von einer Entscheidung "gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung und alle naturschutzrechtlichen Argumente". Die Opposition im Landtag bezeichnete das Vorgehen als "unprofessionell und intransparent" (SPD) und die Entscheidung für Rhön und Donau-Auen als "Weg des geringsten Widerstands" (Grüne).

Große Teile der Bevölkerung für dritten Nationalpark

Auch Ministerpräsident Seehofer zeigte sich gestern nicht sonderlich glücklich über den Verlauf der Diskussionen und beklagte Widerstände aus den eigenen Reihen. Während große Teile der Bevölkerung für einen dritten Nationalpark seien, komme "der Widerstand sehr stark aus der CSU, auch von Abgeordneten, das ist betrüblich", sagte Seehofer. Er hält dennoch eine endgültige Entscheidung vor der Landtagswahl im Herbst 2018 für möglich: "Wenn die Legislatur zu Ende ist, haben wir zwei Jahre diskutiert. Und in zwei Jahren sollte die Politik in der Lage sein, eine finale Position zu beziehen." rys, mari, dpa