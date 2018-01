2018-01-24 18:40:00.0

Neuburg Donauschwimmen abgesagt - gefeiert wird trotzdem

Was die Neuburger Wasserwacht als Alternative für das abgesagte Spektakel geplant hat und was Teilnehmer und Zuschauer jetzt wissen müssen. Von Orla Finegan

Der legendäre Wasserwachtsball in Neuburg findet trotzdem statt.

Über 2200 Menschen haben sich für das 49. Donauschwimmen angemeldet, das am Samstag stattfinden sollte. Doch die Donau führt Hochwasser, der Veranstalter des größten Winterschwimmens Europas, die Wasserwacht Neuburg, musste zum ersten Mal in der Geschichte des Donauschwimmens das Spektakel absagen. Für Teilnehmer und Zuschauer stellen sich folgende Fragen:

Wird es ein Ersatzprogramm geben?

Ja, wird es. Wie geplant, können sich die Teilnehmer von 8 bis 11.30 Uhr in der Mehrfachturnhalle melden. Sie bekommen dann Medaillen, Gastgeschenke und Teilnehmerpokale. Als Entschädigung für den Ausfall können die Teilnehmer zwischen 10 und 15 Uhr umsonst das Parkbad nutzen. Ihre Medaille gilt als Eintrittskarte. Zwischen Mehrfachturnhalle und Parkbad wird ein Shuttlebus fahren.

Was ist mit den Zuschauern, bekommen sie trotzdem die Faschingsbauten zu sehen?

Damit die Teilnehmer sich nicht umsonst die Mühe mit ihren Gefährten gemacht haben, können sie die Kunstwerke bis 17 Uhr auf dem Volksfestplatz ausstellen. Die besten drei Werke werden von einer Jury der Wasserwacht mit einem Sonderpokal ausgezeichnet.

Was ist in der Mehrfachturnhalle geboten?

Am Samstagnachmittag, ab 14.30 Uhr, werden die Jugend-Stadtkapelle Neuburg und die Faschingsgarde der Burgfunken auftreten, außerdem gibt es zu Essen und zu Trinken. Um 16.30 Uhr findet die Preisverleihung für die besten Faschingsbauten statt. Nachmittags ist die Halle für alle Neuburger und Gäste geöffnet. Auf den legendären Wasserwachtsball, der um 19.30 Uhr beginnt, kommt man allerdings nur mit Eintrittskarte.

Bekommen Teilnehmer ihr Geld für die Anmeldung zurück, wenn sie am Samstag nicht kommen?

In Rücksprache mit den Vereinsmitgliedern will die Wasserwacht jetzt einen „goldenen Weg“ suchen, wie mit dem Geld umgegangen wird. „Wir wollen uns nicht bereichern“, sagt Roland Sammet, stellvertretender Vorsitzender. Das Geld für die Anmeldung sei aber teilweise schon in die Organisation des Donauschwimmens investiert worden. Karten für den Donauschwimmerball können aber zurückgegeben werden, da sie sehr wahrscheinlich weiterverkauft werden können.

Wie können Neuburger jetzt noch Karten für den Ball bekommen?

Wer eine Karte möchte, kann sie am Samstag ab 14 Uhr in der Mehrfachturnhalle kaufen. Die Restkarten werden für 16 Euro das Stück verkauft, pro Person werden maximal zwei Karten vergeben.

Wie viele frei gewordene Karte wird es etwa geben?

Erst mit Verkaufsbeginn am Samstag steht fest, wie viele Karten tatsächlich zurückgegeben wurden. Laut Roland Sammet von der Wasserwacht reisen etwa 50 Prozent der Teilnehmer für das Donauschwimmen extra an. Wie viele von ihnen nur für den Ball kommen, wird sich erst noch herausstellen.

Was waren die extremsten Bedingungen in den vergangenen 49 Jahren, bei denen das Schwimmen trotzdem stattgefunden hat?

Vergangenes Jahr, erzählt Sammet, sei es schon sehr extrem gewesen. „Die Teilnehmer waren 40 bis 45 Minuten im Wasser unterwegs.“ Damals war der Wasserstand sehr niedrig, noch dazu trieben Eisschollen in der Donau. 49 Jahre in Folge habe das Schwimmen ohne Unfälle stattgefunden – damit das auch so bleibt, habe man sich dieses Jahr zur Absage entschlossen. „Die Sicherheit geht über alles“, sagt Sammet.

Warum ist das Hochwasser gefährlich für Schwimmer?

„Wir wissen nicht, was momentan in der Donau treibt“, sagt Sammet. Unter der Wasseroberfläche könnten sich zum Beispiel Baumstämme und Äste verbergen. Das Wasser des Flusses ist durch die aufgewirbelten Sedimente trüber als sonst, das Schmelzwasser der Donau-Zuflüsse Inn und Lech bringe zusätzlichen Staub und Dreck. Außerdem ist die Strömung aktuell sehr stark. Schwimmer könnten abgetrieben werden oder unbemerkt untergehen.

Wird das Donauschwimmen 2019 trotzdem das 50. Donauschwimmen sein und somit ein großes Jubiläum?

„Auf jeden Fall“, sagt Sammet. Dass es dieses Jahr ausfalle, sei höhere Gewalt, trotzdem finde es nächstes Jahr im 50. Jahr statt.

Was passiert mit den reservierten, aber nicht benutzten Neoprenanzügen?

Hans Ottillinger, Tauchartikelverleiher aus Maxweiler, muss sich noch überlegen, wie er seine Verluste, die durch das ausgefallene Donauschwimmen entstanden sind, wieder reinholen kann. „Ich hatte ja Auslagen, ich kaufe für die Leute ein, damit sie was Vernünftiges haben.“ Wie er reservierte, aber nicht benötigte Anzüge berechnet, will er mit den Kunden persönlich klären.

Wie wirkt es sich auf die Hotels und Gaststätten aus, dass das Donauschwimmen ausfällt?

Michael Schottenbauer, Rezeptionist im Hotel am Fluss, sagt, dass die Gäste bis zu zwei Tage vor der Anreise kostenfrei stornieren können. „Für Freitag haben einige abgesagt“, sagt er. „Wir haben schon auf das Donauschwimmen gezählt.“ Auch im Neuwirt bleiben Betten leer: „Die Kieler haben zum Beispiel abgesagt“, sagt Karin Bese über die Stammgäste.Laut Andrea Müssig, Hauptamtsleiterin der Stadt,werden die Gäste aus den Partnerstädten Jeseník und Sète trotzdem kommen. Sie werden sich eben alternativ auf dem Wasserwachtsball amüsieren. (mit dev)