2016-12-22 17:49:00.0

Neuburg Drei Frauen kollabieren bei Barbesuch: Keine Anklage

Bei einem Mann wurde ein Fläschchen gefunden - man vermutete K.o.-Tropfen. Jetzt gibt das Labor die Auswertung bekannt. Von Bastian Sünkel

Was den drei Frauen in jener Partynacht Ende Januar wirklich widerfahren ist, wird wahrscheinlich im Dunkeln bleiben. Es war die Nacht vor dem Donauschwimmen. Zwei Freundinnen, im Januar 28 und 32 Jahre alt, treffen sich in einer Neuburger Bar für eine launige Partynacht. An der Bar will ein 31-Jähriger den Frauen einen Drink spendieren. Die 28-Jährige sagt Ja, die 32 Jahre alte Frau lehnt ab, nimmt später aber auch zwei, drei Schlücke aus dem Glas ihrer Freundin. „Ich hab mich zu diesem Zeitpunkt gut gefühlt und war auch nicht betrunken“, erzählt die 32-Jährige nach dem Vorfall.

Das änderte sich schlagartig. 15 bis 20 Minuten später mussten sich beide Frauen übergeben, verloren jedwede Kontrolle über ihren Körper und waren nicht mehr ansprechbar. Der Freund der 28-Jährigen alarmiert daraufhin den Notruf. Notarzt und Polizei treffen ein. Die beiden Frauen werden im Krankenhaus behandelt und über Nacht auf Station behalten. Ein Arzt äußert seine Bedenken: Hat den Frauen jemand heimlich K. o.-Tropfen eingeflößt? Zur gleichen Zeit finden die Beamten bei dem 31-jährigen Drink-Spender ein kleines Fläschchen. Es wird ins Labor geschickt. Außerdem schildert während der Ermittlungen eine damals 25-Jährige die gleichen Symptome gegenüber der Polizei.

ANZEIGE

Keine Spuren im Blut

Dann passiert lange Zeit nichts. Die Polizei wartet auf die Ergebnisse aus dem Labor. Als erstes trifft der Bluttest der Frauen ein. Keine von beiden sei betrunken gewesen, heißt es Anfang März vonseiten der Polizei. Doch die Untersuchung des Fläschchens lässt weiter auf sich warten. Erst jetzt wurden die Ergebnisse bekannt, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, die den Fall von der Neuburger Polizeiinspektion übernommen hat. Das Resultat: Es wird keine Anklage gegen den Verdächtigen erhoben. Pressesprecher Nicolas Kaczynski erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass zwei Gründe ausschlaggebend für die Einstellung der Ermittlungen sind.

Den Frauen konnten keine K.o.-Tropfen im Blut nachgewiesen werden, hat der Labortest ergeben. Und auch im Fläschchen des tatverdächtigen 31-Jährigen sei kein „klassisches K.o.-Tropfen-Mittel“ zum Vorschein gekommen. Bei der Flüssigkeit handle es sich um ein Amylnitrit, auch unter dem Sammelbegriff „Poppers“ bekannt.

Dem Mittel wird eine stimulierende und aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Es entspannt den Konsumenten und wird vor dem Sex eingesetzt. Poppers zählen zu den sogenannten Legal Highs, deren Besitz nicht strafbar ist, der Handel hingegen schon. Die Droge wird ausschließlich inhaliert. Bei der Einnahme kann das Mittel zu schlimmen Verletzungen, auch zu Übelkeit und Erbrechen, führen. Ob die Frauen mit der Substanz in Kontakt kamen, ist nicht belegt.