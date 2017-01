2017-01-31 19:08:00.0

Ingolstadt Ein Ingolstädter erklärt, wie ihm Cannabis auf Rezept hilft

Roland Johann Plank ist chronischer Schmerzpatient. Die Freigabe des Rauschmittels als Medikament ist gut für ihn und andere. Aber der Ingolstädter bleibt noch skeptisch. Von Silke Federsel

Krankenkassen müssen künftig Cannabis für Schwerkranke als Schmerzmittel bezahlen. Das hat der Bundestag erst kürzlich in einem neuen Gesetz beschlossen. Profitieren können davon beispielsweise Menschen mit Multipler Sklerose oder chronischen Schmerzen, Rheuma - oder Krebspatienten. Bei vielen von ihnen hat Cannabis eine durchaus positive Wirkung, oft ist es tatsächlich das einzige, das ihnen hilft. Es lindert ihre Schmerzen und ermöglicht ihnen wieder mehr Lebensqualität trotz schwerer Krankheit. Auch mehrere Studien sind zu diesem Ergebnis gekommen.

Ärzte konnten das Medikament bisher zwar nach eigenem Ermessen verschreiben, doch die Patienten musste sich nicht nur eine staatliche Sondergenehmigung besorgen, um Cannabis in der Apotheke kaufen zu dürfen. Sie mussten fast immer die Kosten aus eigener Tasche bezahlen. Doch wenn eine Monatsration schon einmal 1800 Euro kosten kann, dann wird schnell klar, dass Cannabis als Medizin etwas ist, das für die wenigsten so einfach erschwinglich ist.

Die schweren Schmerzmittel bekamen ihm nicht

Bis jetzt haben etwa 1020 Menschen in Deutschland eine solche Sondergenehmigung. Einer davon ist Roland Johann Plank. Er ist chronischer Schmerzpatient und sein Leidensweg begann bereits in den 1970er-Jahren. Mittlerweile wurde er zahlreiche Male operiert, seine Halswirbel- und Lendenwirbelsäule versteift. Die nächste Operation steht wieder kurz bevor. Aufgrund seiner teils unerträglichen Schmerzen wurde er im Laufe der Jahre immer wieder von Ärzten mit Opiaten „vollgepumpt“, wie er erzählt. Doch die ersehnte Hoffnung auf Besserung trat nicht ein, im Gegenteil. Die schweren Schmerzmittel bekamen ihm nicht, er wurde sogar abhängig davon und musste mehrmals einen Entzug machen.

Trotz allem ging Plank bis 2013 arbeiten, hat sogar zwei Berufe gelernt – er ist Maler und Lackierer und Heilerziehungspfleger. Vollzeit zu arbeiten war aufgrund der immer stärker werdenden Beschwerden nicht mehr möglich.

Und so erhält er heute nur eine kleine Frührente von 600 Euro. „Wenn meine Frau nicht für zwei arbeiten gehen würde, könnten wir es gar nicht schaffen. Große Sprünge oder ein Urlaub sind da nicht drin“, sagt Plank. Denn einen Großteil des Geldes der Eheleute geht für die Medizin drauf, die Plank endlich die ersehnte Linderung gebracht hat: Cannabis.

"Mein Arzt unterstützt mich sehr"

In der Apotheke kauft er es als Blüten, mischt es unter das Essen oder bereitet sich einen Tee zu. Je nach Zubereitungsart variiert nämlich die Wirkung. Am schnellsten setzt sie ein, wenn Cannabis geraucht wird – das sei beispielsweise besonders für Patienten, die kurz vor einem Krampfanfall stehen, sagt Plank.

„Cannabis hat wirklich Potential, allerdings muss jeder selbst ausprobieren, ob es bei ihm hilft“, erzählt Plank weiter. Denn nicht bei jedem bringe es die lang erhoffte Besserung. Er, der lange Zeit als „austherapiert“ galt, ist allerdings froh einen Arzt gefunden zu haben, der ihm Cannabis verschrieben hat. „Mein Arzt unterstützt mich sehr“, sagt der Ingolstädter. Nur die Kosten seien einfach zu hoch.

Weil er von der Wirkung überzeugt ist, engagiert er sich auch im „Cannabis Social Club Ingolstadt“. Er ist Stellvertreter des Vorsitzenden Bernd Kirschner. Der Verein hat in der öffentlichen Diskussion Unterstützer wie Kritiker gefunden, letztere wohl vor allem deshalb, weil er sich auch für die Freigabe von Cannabis als Genussmittel einsetzt.

"Mein Rausch heißt Alltag", sagt er

Plank gehe es aber nicht um den so oft kritisierten Rauschzustand. „Mein Rausch heißt Alltag, denn nun kann ich wieder am Leben teilhaben und mich normal bewegen“, sagt er. Überhaupt, so erklärte er, verspüren Patienten, die Cannabis lange Zeit einnehmen, diesen Rausch nur für ein paar Minuten, danach habe man dann tatsächlich die Energie und Kraft, die man brauche, um Aufgaben des täglichen Lebens zu erledigen.

Plank hält das neue Gesetz, prinzipiell für eine gute Idee. „Für sehr viele Menschen bedeutet es Hoffnung“, sagt er. Er weiß bis jetzt von rund fünf Menschen, die in Ingolstadt das Medikament verschrieben bekommen haben beziehungsweise kurz davor standen, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen.

Wenn die Kassen künftig die Kosten übernehmen, könnten mehr Schwerkranke davon profitieren, auch weil sie keine Sondergenehmigung mehr brauchen. Einzig und allein der Arzt entscheidet darüber, ob die Behandlung sinnvoll ist oder nicht. Und er muss vorher auch nicht alles andere probiert haben, bevor er Cannabis verschreibt.

Viele Fragen sind noch offen

Dennoch stellen sich für Roland Johann Plank. mit dem Gesetz auch Fragen, die noch nicht geklärt sind. Wer darf nun tatsächlich Cannabis erhalten? Wie sieht es im Straßenverkehr aus? Dürfen die Patienten dann auch Auto fahren, was bei der Einnahme von Schmerzmitteln sonst auch in vielen Fällen üblich ist? Und sind viele Ärzte bereit, sich weiterzubilden?

Was Plank außerdem nicht gefällt ist, dass alle Patienten, die Cannabis erhalten, an einer Studie teilnehmen müssen. „Zwar sagt man, das sei anonym, aber ich bin trotzdem skeptisch. Ich will es zum Beispiel nicht, aber was bleibt mir anderes übrig, als mitzumachen?“, fragt er.

Mit seiner Krankenkasse er hat er sich natürlich schon in Verbindung gesetzt, bis jetzt hat er aber noch keine Zusage für die Kostenübernahme erhalten. Denn auch dort wartet man erst einmal ab, bis das Gesetz in Kraft tritt – im März soll das der Fall sein.