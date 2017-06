2017-06-02 16:53:00.0

Neuburg Einsatz bei Kindergarten: Sprengmeister entschärfen Splitterbombe

Eine Weltkriegsbombe ist am Freitag in einem Kindergarten in Neuburg gefunden worden. Sie ist am Nachmittag entschärft worden.

In Neuburg ist eine Splitterbombe gefunden und dann entschärft worden. Foto: Xaver Habermeier