2017-01-09 13:04:00.0

Ingolstadt Ermordete Anastasia hatte „keinen Bock mehr auf Scheißlügen“

Im Mordprozess wurden am Landgericht Ingolstadt am Montag Chatprotokolle verlesen. Sie geben Einblicke in die Beziehung zwischen Anastasia M. und dem Angeklagten. Von Stefan Küpper

Am Landgericht Ingolstadt wurden im Mordprozess vor der Großen Strafkammer Chatprotokolle verlesen, die Einblicke in die Beziehung zwischen der brutal um ihr Leben gebrachten Anastasia M. und ihrem wegen Mordes angeklagten Ex-Liebhaber geben. Der 25-jährige frühere Bundeswehr-Soldat schweigt sich seit der von einem seiner Verteidiger verlesenen Erklärung zu Beginn des Prozesses aus und bestreitet die ihm zur Last gelegte Tat und hat die Vorwürfe der Anklage „auf das Schärfste“ zurückgewiesen. Auch deshalb war es für die Prozessbeteiligten und Beobachter interessant zu hören, wie die beiden miteinander umgegangen waren.

Anastasia lag tot in der Donau

Zum Hintergrund vorweg: Wie ausführlich berichtet, war die hochschwangere, 22-jährige Anastasia M. am Morgen des 29. November 2015 tot von einem Spaziergänger in der Donau treibend gefunden worden. Sie hatte einen zertrümmerten Schädel und mit ihr war auch das ungeborene Kind ertrunken. Anastasia und der Angeklagte hatten eine kurze Affäre gehabt. Das ist unstrittig. Der Vater des ungeborenen Kindes ist er allerdings nicht, sondern einer der anderen Männer, mit denen – so das Ergebnis der bisherigen Beweisaufnahme – Anastasia M. auch intim gewesen war. Anastasia hatte jedoch den Angeklagten und ihr Freunde und Bekannten glauben machen wollen, dass er es gewesen sei, der mit ihr ein Kind gezeugt hatte.

Die Frage, ob er Anastasia trotz seiner Zweifel tatsächlich geglaubt haben könnte, der Vater ihres Kindes zu sein, ist zentral in dem Prozess. Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte nicht vorhatte, seine Zukunft gemeinsam mit der jungen Frau zu planen, auch wenn er ihr das „vorgespiegelt“ habe, so die Anklageschrift. Und „um sein bisheriges Leben weiter ungestört fortsetzen zu können“, habe er den Plan gefasst, Anastasia und das Kind zu töten. Die Anklage geht von „Mord aus niederen Beweggründen sowie aus Heimtücke“ aus. Zudem will sie den Ex-Soldaten wegen Schwangerschaftsabbruchs zur Verantwortung ziehen.

Der junge Mann hatte in seiner von Anwalt Jörg Gragert verlesenen Erklärung zugegeben, kein Interesse an einer gemeinsamen Zukunft gehabt zu haben: „Ich habe ihr was vorgegaukelt“. Er habe damals bereits Zweifel an seiner Vaterschaft gehabt und deshalb einen Vaterschaftstest geplant. Wenn er allerdings doch der Vater gewesen wäre, dann wäre auch das für ihn niemals ein Grund gewesen, einen Mord zu begehen: „Ich hätte Unterhalt gezahlt, wie jeder andere auch“, so hatte der gelernte Koch verkünden lassen.

Was für ein Mensch ist der Angeklagte?

Die am Montag über Stunden verlesenen Chat-Protokolle belegen ein distanziertes Verhältnis: Anastasia wirbt wieder und wieder, zunehmend auch wütend, um seine Aufmerksamkeit für sich und das Kind. Er hält sie freundlich, aber konsequent hin, möchte andererseits aber wohl auch nicht, dass ihm – womit sie immer wieder droht – das Sorgerecht entzogen wird. Die Freunde des Angeklagten hatten ihn in ihren Aussagen allesamt als Kümmerer beschrieben, den man zu jeder Zeit habe anrufen können. Er sei ein guter, zuverlässiger Freund gewesen, einer mit regelrechtem „Helfersyndrom“. Die Chatprotokolle zeigen nun in Teilen ein anderes Bild: Als sie ihm beispielsweise schreibt, dass sie keine Bleibe mehr für die Nacht habe, reagiert er sehr zurückhaltend. Sie erhöht den Druck, schreibt, dass sie „keinen Bock mehr auf seine Scheißlügen“ habe. Als er mehr reagiert und schreibt, sich um eine Wohnung kümmern zu wollen, wird der Ton wieder vertrauter. Am kommenden Verhandlungstag, am 17. Januar, werden die Protokolle weiter verlesen. (kuepp)