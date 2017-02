2017-02-07 07:38:51.0

Ingolstadt Fall Anastasia M.: Schwurgericht verkündet diese Woche das Urteil

Die Leiche von Anastasia M. wurde am Ufer angeschwemmt: grausam zugerichtet, das Ungeborene tot. Der Angeklagte bestreitet die Tat. Muss der Mann trotzdem lebenslang hinter Gitter?

Im Prozess um den Mord an einer hochschwangeren jungen Frau verkündet das Landgericht Ingolstadt am Donnerstag sein mit Spannung erwartetes Urteil. Angeklagt ist der Freund des Opfers, der die Tat jedoch bestreitet.

Die Leiche der 22-Jährigen war im Herbst 2015 am Donauufer in Ingolstadt angeschwemmt worden. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft warf der damals 24-Jährige seine noch lebende Freundin ins Wasser, nachdem er ihr den Schädel zertrümmert hatte.

ANZEIGE

Kläger fordern lebenslange Haftstrafe

Die Anklagebehörde hatte vergangenen Donnerstag beantragt, den Mann wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Hinzu komme das Vergehen des Schwangerschaftsabbruchs. Die Nebenkläger schlossen sich dem Antrag an. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch für seinen Mandanten.

Wegen des Vornamens des Opfers war in dem seit vergangenen September andauernden Prozess auch vom Mordfall Anastasia die Rede. Der angeklagte ehemalige Soldat hatte die Tat von Anfang an bestritten. Er ist nicht der Vater des ungeborenen Kindes, das bereits lebensfähig war, bei dem Gewaltverbrechen aber ebenfalls starb. Die Große Strafkammer am Landgericht Ingolstadt vernahm Dutzende Zeugen und Sachverständige.

Für die Staatsanwaltschaft ist durch die Beweisaufnahme erwiesen, dass sich das Paar in der Nacht zum 29. November 2015 zu einer Aussprache am Donauufer traf. Im Verlauf des Treffens soll der gelernte Koch mit einem scharfen Werkzeug massiv auf den Kopf der 22-Jährigen eingeschlagen und sie ins Wasser geworfen haben. Als Tatmotiv nimmt die Anklagebehörde an, dass der Mann sich nicht um die Mutter und deren Kind kümmern wollte. dpa

Mehr zum Fall:

Fall Anastasia M.: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich

Ermordete Anastasia hatte „keinen Bock mehr auf Scheißlügen“

Angeklagter im Anastasia-Prozess ist voll schuldfähig