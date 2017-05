2017-05-31 17:30:00.0

Ingolstadt Falscher Bombenalarm am Hauptbahnhof: Wird der 34-Jährige belangt?

In der Nacht zum 25. Mai sperrte die Polizei den Ingolstädter Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung. Kann der Mann, der den Alarm ausgelöst hat, strafrechtlich belangt werden?

Der Großeinsatz am Ingolstädter Hauptbahnhof wegen des falschen Bombenalarms in der Nacht zum Donnerstag, 25. Mai, beschäftigt nach wie vor Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Vernehmung zeigte: Die Drohung war nicht glaubhaft

Am Mittwochabend war gegen 21.40 Uhr ein 34-Jähriger auf einer Polizeidienststelle in München erschienen und hatte den Polizisten dort mitgeteilt, am Ingolstädter Hauptbahnhof und in der Münchener Innenstadt seien „sprengstoffähnliche Gegenstände“ deponiert. In Ingolstadt wurde daraufhin um 22.22 Uhr der Hauptbahnhof abgesperrt. Spezialkräfte mussten anrücken. Insgesamt waren laut Polizei gut drei Dutzend Beamte im Einsatz. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Lediglich das vom Bahnhof am weitesten entfernt gelegene Gleis blieb für den Durchgangsverkehr geöffnet.

Die Spürhunde fanden letztlich aber nichts. Um 0.30 Uhr war alles vorbei. Bereits während der weiteren Vernehmungen des 34-Jährigen hatte sich laut Polizei herausgestellt, dass dessen Angaben nicht glaubhaft waren. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I mitteilte, wird nach wie vor geprüft, ob der Mann, der den Alarm ausgelöst hat, strafrechtlich belangt werden kann. Es geht um Vortäuschen einer Straftat. AZ