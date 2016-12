2016-12-27 19:44:00.0

Neuburg Feuerwehrmann wird bei Einsatz selbst zum Opfer

Ein Feuerwehrmann aus Neuburg wurde bei einem Einsatz in Obermaxfeld selbst zum Opfer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es dazu kam. Von Claudia Stegmann

Er war auf dem Weg, einen Brand in Obermaxfeld zu löschen. Doch dazu ist ein Neuburger Feuerwehrmann nicht gekommen, denn der Einsatz endete für ihn, ehe er begonnen hatte. Statt mit dem Löschfahrzug ins Donaumoos zu eilen, brachten ihn Rettungssanitär ins Klinikum nach Ingolstadt.

Was war passiert? Es ist der erste Weihnachtsfeiertag, als bei der Feuerwehr Neuburg um 17.34 Uhr der Alarm ausgelöst wird. In Obermaxfeld brennt eine Hütte und die Neuburger werden zur Unterstützung dazu gerufen. Nach und nach kommen die Aktiven am Feuerwehrhaus in der Karl-Konrad-Straße an. Einer von ihnen parkt sein Auto, steigt aus, springt über den Hof – und wird in diesem Moment von einem Kameraden angefahren, der ebenfalls gerade mit seinem Auto auf das Gelände fährt.

„Plötzlich stand nicht mehr der Brand im Vordergrund, sondern den eigenen Kameraden zu versorgen“, schreibt der Betroffene später auf Facebook. Während ein Teil der Kameraden ins Donaumoos fährt, kümmern sich andere um den Verletzten. Ein Rettungswagen, der eigentlich nach Obermaxfeld fahren sollte, kam sofort ans Feuerwehrhaus, versorgte den Mann und brachte ihn schließlich ins Klinikum. „Vom Unfallzeitpunkt bis zur Einlieferung ins Klinikum Ingolstadt habe ich jegliches Zeitgefühl verloren. Aber ich wusste eines: Alle haben sich bemüht, mich so gut wie möglich, aber auch vor allem schnell zu versorgen“, heißt es in der Nachricht weiter, in der er sich bei allen Beteiligten für die Hilfe bedankt.

Der betroffene Feuerwehrmann hat mittlerweile wieder das Krankenhaus verlassen. „Er ist nicht verletzt, aber ihm tut alles weh“, erzählt der stellvertretende Kommandant Markus Rieß, der bei dem Vorfall dabei war. Der Unfall ist damit glimpflich ausgegangen. Bei jenem Floriansjünger hat er aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen: „Mir wurde wieder bewusst, wie wichtig Kameradschaft ist, wie schön sie sein kann und wie schnell man sie selber benötigt! Aber vor allem: Wie schnell sich das Leben verändern kann...“