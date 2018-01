2018-01-03 16:12:00.0

Neuburg Frau ertrinkt in Donau - Leiche gefunden

Am Dienstagabend haben Passanten eine um Hilfe rufende Frau bei Bergheim im Fluss treiben sehen. Nun wurde die Leiche gefunden.

An der Staustufe in Bergheim ist Dienstagabend eine Frau ertrunken. Ihr Leichnam wurde tags darauf im Auffangrechen des Kraftwerks entdeckt. Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt ergaben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Bei der Frau handelt sich um eine Neuburgerin um die 50 Jahre, die bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war.

Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Spaziergänger etwa einen halben Kilometer von der Staustufe Bergheim entfernt eine Frau in der Donau bemerkt, die im Wasser trieb und um Hilfe rief. Einer der Spaziergänger informierte gegen 18.40 Uhr sofort die Rettungskräfte, während der andere am Ufer die Frau verfolgte. Kurze Zeit später verloren die Spaziergänger die Frau in der Dunkelheit aber aus den Augen.

ANZEIGE

Tote Frau in der Donau: Suche war am Dienstag noch erfolglos

Auch eine groß angelegte Suchaktion aus Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei blieb am Dienstagabend erfolglos: Sechs Boote und ein Hubschrauber suchten die Donau an der Staustufe systematisch ab. Gegen 21 Uhr wurde die Suche aber ohne Ergebnis eingestellt.

Tags darauf wurde die Suche mit drei Booten der Wasserwacht und Feuerwehr Neuburg fortgesetzt. Etwa eine Stunde lang fuhren die Rettungskräfte den fraglichen Bereich auf und ab. In dem aufgewühlten Wasser hätten sie einen Körper aber nur dann entdeckt, wenn er unmittelbar unter der Oberfläche getrieben wäre. Gegen 10 Uhr wurde auch diese Suche wegen des aufziehnenden Sturms abgebrochen.

Gleichzeitig war der Kraftwerksbetreiber informiert worden. Das Werksgebäude war gestern nicht besetzt, weshalb erst ein Mitarbeiter angefordert werden musste. Im Treibgutrechen des Wasserkraftwerks wurde gegen 11.30 Uhr schließlich der Leichnam der Frau entdeckt. (clst)