2017-01-03 11:00:00.0

Neuburg-Schrobenhausen Frau starb bei Unfall: Witwer erhält hohe Rechnung für Einsatz

Ein Mann hat seine Ehefrau bei einem Verkehrsunfall verloren. Die zuständige Gemeinde stellt ihm für den Einsatz eine Rechnung über fast 4700 Euro aus. Warum ist das so? Von Claudia Stegmann

Es ist ein schöner Julitag, der für Helmut Müller (Name von der Redaktion geändert) zum schwärzesten Tag seines bisherigen Lebens wird. Seine Frau ist im Landkreis unterwegs und erleidet während der Fahrt vermutlich einen Schwächeanfall. So zumindest nimmt es die Zeugin wahr, die zu diesem Zeitpunkt hinter ihr fährt.

Das Auto gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort ungebremst mit einem Lastwagen. Mit dem Rettungshubschrauber wird sie schwerst verletzt ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen, doch die Ärzte können dort nichts mehr für sie tun. Sie stirbt nur wenig später an den Folgen ihrer Verletzungen.

Während die Ärzte um das Leben der Frau kämpfen, sind an der Unglücksstelle zwei Feuerwehren mit insgesamt 26 Mann im Einsatz. Sie haben sich nicht nur um die verletzte Frau gekümmert, sondern auch die Straße gesperrt, den Verkehr umgeleitet und ausgelaufene Treibstoffe gebunden. Viereinhalb Stunden dauerte es, bis ein Gutachter den Unfallort analysiert hat, das Auto und der Lastwagen abgeschleppt wurden, eine Reinigungsfirma die Straße gereinigt hat und die Feuerwehr die Sperrung wieder aufheben konnte.

Der Witwer lässt keinen Zweifel daran, dass die Arbeit der Feuerwehren wichtig und durch Geld nicht aufzuwiegen ist. Doch über den Bescheid, den er einige Wochen nach dem Unfall von der zuständigen Gemeinde erhielt, musste er sich dann doch wundern. Exakt 4656,94 Euro stellte ihm diese für den Einsatz ihrer Wehren in Rechnung. „Selbst wenn die Versicherung diesen Betrag voll übernehmen sollte, finde ich es trotzdem sehr teuer. Ist die Gemeinde wirklich so klamm?“, war seine erste Reaktion auf das Schreiben.

Wann müssen Hinterbliebene Feuerwehreinsätze zahlen?

Dabei ist es nichts Ungewöhnliches, dass Gemeinden die Kosten für einen Feuerwehreinsatz an den Verursacher oder – wie in diesem konkreten Fall – an den Hinterbliebenen weiterreichen. Denn das Feuerwehrgesetz erlaubt es Gemeinden grundsätzlich, Kosten zu erheben. Mit einer Feuerwehrsatzung wird aus der Kann-Bestimmung allerdings eine Muss-Bestimmung. Das heißt: Wenn eine Gemeinde eine Feuerwehrsatzung beschließt, muss sie einen Teil der Kosten einfordern. Von allen 18 Kommunen im Landkreis haben nur die Gemeinden Karlshuld und Rennertshofen aktuell keine Feuerwehrsatzung. Wer also im Einzugsbereich dieser Gemeinden einen Unfall hat, muss für den Feuerwehreinsatz der örtlichen Wehren nichts bezahlen.

Welche Leistungen eine Gemeinde einfordern kann und welche nicht, ist in der jeweiligen Feuerwehrsatzung genau definiert. Grundsätzlich gilt: Alles, was zur Brandbekämpfung gehört, ist eine Pflichtaufgabe und damit kostenfrei. „Es sei denn, es handelt sich um vorsätzliche Brandstiftung oder grob fahrlässiges Verhalten“, schränkt Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier ein. Dann könne die Gemeinde dem Verursacher den Einsatz berechnen. Auch für Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben.

Grundsätzlich haben die Feuerwehren mit der Abrechnung nichts zu tun. Das machen die Kommunen, die Träger der Wehren. Sie können Personal, Fahrzeuge sowie eingesetzte Materialien (etwa Ölbindemittel) und Geräte (z.B. Atemschutz) in Rechnung stellen. Laut Mustersatzung des bayerischen Gemeindetags, an die sich alle Feuerwehrsatzungen anlehnen, kann ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann mit 24 Euro pro Stunde abgerechnet werden, der Einsatz eines Löschgruppenfahrzeugs wird mit rund 100 Euro pro Stunde veranschlagt.

Feuerwehreinsätze werden schnell teuer

Je nachdem, wie lange der Einsatz dauert und wie viele Männer vor Ort waren, können sich die Kosten schnell in den vierstelligen Bereich summieren. Und dass ein Einsatz mitunter stundenlang dauern kann, weiß Stefan Kreitmeier aus eigener, jahrelanger Erfahrung als Feuerwehrmann bei der Grasheimer Wehr – etwa dann, wenn sich ein Gutachter die Unfallstelle ansehen oder wenn die Straße von einer Spezialfirma gereinigt werden muss. „In dieser Zeit können wir nichts tun, müssen aber trotzdem warten, bis die Unfallstelle wieder freigeben wird“, erklärt der Kreisbrandrat das Prozedere.

Gemeinden können auch dann Kosten abrechnen, wenn etwa eine Brandmeldeanlage irrtümlich Alarm anschlägt oder wenn ein Keller wegen eines Rohrbruchs ausgepumpt werden muss. Bei wetterbedingten Überschwemmungen handelt es sich dagegen wieder um höhere Gewalt und damit um eine gängige (kostenlose) Dienstleistung der Feuerwehr.

Für den Kreisbrandrat ist die Kostenerstattung ein legitimes Mittel, wenngleich der Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Karlshuld das anders sieht: „Wir haben keine Feuerwehrsatzung, weil wir kein Geld einnehmen wollen, während unsere Feuerwehrleute ehrenamtlich arbeiten,“ sagt Karl Seitle. Jedes Jahr bezahlt die Gemeinde rund 30000 Euro Unterhalt für seine beiden Wehren.

Auch die Gemeinde Burgheim gibt als Beispiel jährlich rund 80- bis 90000 Euro allein für den Unterhalt ihrer acht Wehren aus. Im Gegensatz zu Karlshuld kann sie sich aber einen Teil der Kosten zurückholen. Sie muss es sogar, denn die Feuerwehrsatzung ist bindendes Recht. Wie Bürgermeister Michael Böhm sagt, waren es im vergangenen Jahr bei 19 Bescheiden rund 16000 Euro Gebühren. 2015 waren es gut 5000 Euro bei zehn Bescheiden.