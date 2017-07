2017-07-13 15:23:00.0

Neuburg Gestüt bei Neuburg: Sind diese Pferde in Gefahr?

Bilder von mageren Pferden tauchen bei Facebook auf, das Veterinäramt erteilt Auflagen, der Halter ist sich keiner Schuld bewusst. Wer ist im Recht? Von Bastian Sünkel

Im Internet war das Urteil schnell gefällt. Fünf Bilder von Pferden, deren Rumpf von hervortretenden Rippenbögen und Beckenknochen gezeichnet ist, sprechen eine eindeutige Sprache. Ein Tierhalterskandal, unweit von Neuburg, sind sich die kommentierenden Menschen im sozialen Netzwerk schnell einig. Die Tiere müssen dem Halter weggenommen, er zur Rechenschaft gezogen und das Veterinäramt für seine Untätigkeit an den öffentlichen Pranger gestellt werden, heißt es in den Zeilen unter den Bildern. Haben sie recht?

Die Bilder hat als erstes der Tierschutzverein Ingolstadt am Dienstagabend bei Facebook gepostet. Bis Donnerstagnachmittag wurde der Beitrag über 2000 Mal geteilt. Die meisten Schreiber fordern, dass irgendjemand handeln, die Tiere retten muss: das Veterinäramt als zuständige Behörde. Peta. Die Zeitung, das Fernsehen oder Mutige, die die Pferde befreien. Die Frage ist nur: Ist der Fall wirklich so eindeutig, wie er durch die fünf Bilder scheint? Wer entscheidet über das Wohl der Pferde?

Veterinäramt: Die Pferde sind nicht trainiert

In erster Linie die Gesetzgebung, der das Veterinäramt untersteht. Dr. Norbert Kieslich ist als Amtstierarzt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zuständig. Über Pressesprecherin Katharina Huber lässt er vermelden, dass der Pferdestall samt Koppel durchaus in den vergangenen Wochen Ziel unangekündigter Besuche gewesen sei. Zuletzt am Montag. Es gab auch Beanstandungen, teilt das Amt mit. Schlecht behufte Pferde, spärlich gestreute Ställe. Doch bis die Gnadenfrist verstrichen war, habe sich der Amtsarzt ein ums andere Mal davon überzeugen können, dass der Halter seinen Aufgaben nachgekommen sei, erklärt die Pressesprecherin. Von unterernährten oder gar verhungernden Pferden ist nicht die Rede. Die Tiere auf den Bildern seien nicht trainiert und bauen deshalb keine Muskeln auf, erklärt das Amt.

Der Halter ist sich sicher: Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Alle angeordneten Maßnahmen vom Amtstierarzt sei er nachgekommen. Vielmehr sei er das Opfer einer Hetzjagd. Seit eineinhalb Jahren liege er mit seiner Ex-Freundin im Streit. Die beiden teilen sich aber immer noch Koppel und Stall. „Sie will, dass ich hier verschwinde“, sagt er. Auf weitere private Hintergründe will er nicht eingehen.

Und zu den Tieren? Bei den Pferden, die als Aufnahmen im Internet aufgetaucht sind, handle es sich um ein- und dasselbe einjährige Pferd, das sich seit seiner Geburt schlechter entwickle als die anderen knapp 30 Pferde in seinem Teil des Stalls, sagt der Züchter. Die Entwicklung des Pferdes verfolge das Veterinäramt seit dessen Geburt. Für Aufregung hat außerdem ein Fohlen gesorgt, das vor zwei Wochen tot abtransportiert wurde. Das habe sich den Fuß gebrochen, sagt der Halter. Auch ihm habe es wehgetan, dass der Tierarzt entschieden hat, das Fohlen einzuschläfern. Aber es habe keine Hoffnung gegeben.

Aus dem Landratsamt ist außerdem zu erfahren, dass im Juni ein Pferd gegen einen Zaun gerannt ist. Auch für das Tier konnte der Arzt nichts mehr tun.

Anwohner sorgen sich um Pferde

Spricht man mit den Anwohnern, hört man allerdings andere Standpunkte als die des Pferdezüchters. Sie sorgen sich um das Überleben der Tiere. Erklären, dass das Veterinäramt sich nicht die Mühe gemacht habe, alle Pferde zu begutachten. Sie sind sich sicher, dass vor ihren Augen ein Tierskandal ablaufe – und niemand etwas gegen die Missstände unternehme.

Oder nicht unternehmen kann. Gerd Schmidt vom Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen verliert kein schlechtes Wort über das Veterinäramt, mit dem er schon öfters Tiere befreit habe, bevor es zu spät war. Als er vor einem halben Jahr der Koppel bei Neuburg einen Besuch abgestattet hat, waren die Pferde in einem „noch wesentlich besseren Zustand“, als auf den Bildern aus der vergangenen Woche zu sehen ist. Er hat dem Halter Hilfe angeboten, wenn sich die Situation verschärfen würde. Kostenloses Futter, Heu, Pferde aufnehmen, wenn es gar nicht mehr anders ginge. Danach hatte Tierschützer Schmidt Platzverbot. Das Problem sei nicht das Amt, sondern die Politik, sagt er: „Die Gesetze reichen nicht aus, die Befugnisse des Amtstierarztes reichen nicht aus.“

Abhilfe schaffen kann nur einer

Das Gesetz, an das sich das Veterinäramt halten muss, bleibt indessen schemenhaft. In Paragraf 2 des Tierschutzgesetzes heißt es: „Wer ein Tier hält, (...) muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.“ Der Halter müsse über die entsprechenden Kenntnisse verfügen und darf die artgemäße Bewegung des Tieres nicht einschränken.

Mehr steht dort nicht. Alles andere sind Leitlinien unter Pferdehaltern, die die einen mehr, die anderen weniger strikt befolgen. Tierschützer Schmidt hat seit Jahren klare Forderungen an die Politiker in der Region und in Berlin: Bei Hunden sind die Gesetze der Haltung genau definiert. Bei anderen Nutztieren nicht. Außerdem werde ein Tier als rechtliche „Sache“ nicht ausreichend geschützt.

Oder als Betriebskapital, sagt Landratsamt-Pressesprecherin Katharina Huber. Die Pferde seien in diesem Fall Eigentum und deshalb besonders geschützt. Wenn die Auflagen erfüllt werden, fehlt dem Amt schlichtweg die Handhabe. Dann liegt eben kein akuter Fall von Tierquälerei vor.

Während der Recherche bestätigen auch Tierärzte, dass der Fall in ihren Kreisen durchaus ein Begriff sei. Doch im Moment kann nur einer etwas für die Pferde tun: der Halter selbst.